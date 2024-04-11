https://ria.ru/20240411/renovatsiya-1939359649.html
Бочкарев: в Пресненском районе строят и проектируют четыре дома реновации
Бочкарев: в Пресненском районе строят и проектируют четыре дома реновации - РИА Новости, 11.04.2024
Бочкарев: в Пресненском районе строят и проектируют четыре дома реновации
В Пресненском районе Москвы строят и проектируют четыре дома по программе реновации, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:32
2024-04-11T14:32
2024-04-11T14:32
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 11 апр - РИА Недвижимость. В Пресненском районе Москвы строят и проектируют четыре дома по программе реновации, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Сегодня в Пресненском районе для переселения жителей по программе реновации строят жилой дом на улице Подвойского площадью более 22 тысяч квадратных метров. Также в проектировании на данный момент находятся еще три здания жилой площадью 36,6 тысячи квадратных метров", - цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что квартиры в домах будут с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам реновации. Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что с начала реализации программы реновации в Пресненском районе введены в эксплуатацию два дома - в Мукомольном проезде и на Пресненском Валу. "Всего новые квартиры по программе реновации в районе получат жители 53 домов", - добавил он. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20240409/zhile-1938770999.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, жилье
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Жилье
МОСКВА, 11 апр - РИА Недвижимость. В Пресненском районе Москвы строят и проектируют четыре дома по программе реновации, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Сегодня в Пресненском районе для переселения жителей по программе реновации строят жилой дом на улице Подвойского площадью более 22 тысяч квадратных метров. Также в проектировании на данный момент находятся еще три здания жилой площадью 36,6 тысячи квадратных метров", - цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев уточнил, что квартиры в домах будут с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам реновации.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов
отметил, что с начала реализации программы реновации в Пресненском районе введены в эксплуатацию два дома - в Мукомольном проезде и на Пресненском Валу. "Всего новые квартиры по программе реновации в районе получат жители 53 домов", - добавил он.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.