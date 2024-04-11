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В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме - РИА Новости, 11.04.2024
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10:28 11.04.2024
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В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме
В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме - РИА Новости, 11.04.2024
В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме
Следователи возбудили уголовное дело после смерти пятимесячного ребенка, которого мать оставила в холодном помещении в Астраханской области, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:28
2024-04-11T10:28
происшествия
астраханская область
россия
икрянинский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти пятимесячного ребенка, которого мать оставила в холодном помещении в Астраханской области, сообщает прокуратура региона. "Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). По версии дознания, жительница Икрянинского района в марте 2024 года оставила 5-месячного ребенка в холодном помещении, что привело его к смерти", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, женщина с ребенком находились в неотапливаемом доме отца. "Взрослые спали, с ними ничего не случилось, а ребенок замерз за ночь", - добавил он. Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
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астраханская область
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происшествия, астраханская область, россия, икрянинский район
Происшествия, Астраханская область, Россия, Икрянинский район
В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме

В Астраханской области возбудили дело после смерти ребенка в неотапливаемом доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти пятимесячного ребенка, которого мать оставила в холодном помещении в Астраханской области, сообщает прокуратура региона.
«
"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). По версии дознания, жительница Икрянинского района в марте 2024 года оставила 5-месячного ребенка в холодном помещении, что привело его к смерти", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, женщина с ребенком находились в неотапливаемом доме отца. "Взрослые спали, с ними ничего не случилось, а ребенок замерз за ночь", - добавил он.
Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
На Алтае младенец замерз насмерть из-за матери, бросившей его в Новый год
3 января, 20:38
 
ПроисшествияАстраханская областьРоссияИкрянинский район
 
 
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