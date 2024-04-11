https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html

В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме

В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме - РИА Новости, 11.04.2024

В Астраханской области младенец насмерть замерз в неотапливаемом доме

Следователи возбудили уголовное дело после смерти пятимесячного ребенка, которого мать оставила в холодном помещении в Астраханской области, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:28

2024-04-11T10:28

2024-04-11T10:28

происшествия

астраханская область

россия

икрянинский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти пятимесячного ребенка, которого мать оставила в холодном помещении в Астраханской области, сообщает прокуратура региона. "Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). По версии дознания, жительница Икрянинского района в марте 2024 года оставила 5-месячного ребенка в холодном помещении, что привело его к смерти", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, женщина с ребенком находились в неотапливаемом доме отца. "Взрослые спали, с ними ничего не случилось, а ребенок замерз за ночь", - добавил он. Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240103/mladenets-1919619586.html

астраханская область

россия

икрянинский район

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происшествия, астраханская область, россия, икрянинский район