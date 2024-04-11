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Эксперт оценил последствия разрушения Трипольской ТЭС - РИА Новости, 11.04.2024
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16:35 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/razrushenie-1939401382.html
Эксперт оценил последствия разрушения Трипольской ТЭС
Эксперт оценил последствия разрушения Трипольской ТЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Эксперт оценил последствия разрушения Трипольской ТЭС
Разрушение крупной электростанции Украины - Трипольской ТЭС - осложнит работу энергосистемы Украины, но не будет для нее фатальным пока есть синхронные... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:35
2024-04-11T16:35
украина
европа
россия
центрэнерго
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Разрушение крупной электростанции Украины - Трипольской ТЭС - осложнит работу энергосистемы Украины, но не будет для нее фатальным пока есть синхронные энергосвязи с Европой, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным. "Разрушение Трипольской ТЭС осложнит работу энергосистемы, но не будет чем-то фатальным", - отметил эксперт. Украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки РФ в четверг была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Он пояснил, что мощностей АЭС достаточно для покрытия нагрузок в стране. "Пока есть синхронные связи с Европой, критических проблем с регулированием энергосистемы не будет", - считает эксперт. В то же время восточные регионы Украины - Харьковская область, в частности, по его словам, скорее всего перейдут на графики подачи и отключения электроэнергии потребителям. "Только так - на малых нагрузках на большом плече - удастся сохранить синхронность работы с этим регионом после того как сегодня был уничтожен крупный генерирующий и, что тоже очень важно, регулирующий систему объект", - резюмирует эксперт.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938496420.html
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украина, европа, россия, центрэнерго
Украина, Европа, Россия, Центрэнерго
Эксперт оценил последствия разрушения Трипольской ТЭС

Эксперт: разрушение Трипольской ТЭС осложнит работу энергосистемы Украины

© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Разрушение крупной электростанции Украины - Трипольской ТЭС - осложнит работу энергосистемы Украины, но не будет для нее фатальным пока есть синхронные энергосвязи с Европой, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.
«
"Разрушение Трипольской ТЭС осложнит работу энергосистемы, но не будет чем-то фатальным", - отметил эксперт.
Сотрудник диспетчерского центра электростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, пишут СМИ
8 апреля, 09:25
Украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки РФ в четверг была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.
Он пояснил, что мощностей АЭС достаточно для покрытия нагрузок в стране. "Пока есть синхронные связи с Европой, критических проблем с регулированием энергосистемы не будет", - считает эксперт.
В то же время восточные регионы Украины - Харьковская область, в частности, по его словам, скорее всего перейдут на графики подачи и отключения электроэнергии потребителям.
«
"Только так - на малых нагрузках на большом плече - удастся сохранить синхронность работы с этим регионом после того как сегодня был уничтожен крупный генерирующий и, что тоже очень важно, регулирующий систему объект", - резюмирует эксперт.
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УкраинаЕвропаРоссияЦентрэнерго
 
 
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