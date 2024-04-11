https://ria.ru/20240411/razrushenie-1939401382.html

Эксперт оценил последствия разрушения Трипольской ТЭС

Эксперт оценил последствия разрушения Трипольской ТЭС - РИА Новости, 11.04.2024

Эксперт оценил последствия разрушения Трипольской ТЭС

Разрушение крупной электростанции Украины - Трипольской ТЭС - осложнит работу энергосистемы Украины, но не будет для нее фатальным пока есть синхронные... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:35

2024-04-11T16:35

2024-04-11T16:35

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европа

россия

центрэнерго

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Разрушение крупной электростанции Украины - Трипольской ТЭС - осложнит работу энергосистемы Украины, но не будет для нее фатальным пока есть синхронные энергосвязи с Европой, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным. "Разрушение Трипольской ТЭС осложнит работу энергосистемы, но не будет чем-то фатальным", - отметил эксперт. Украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки РФ в четверг была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Он пояснил, что мощностей АЭС достаточно для покрытия нагрузок в стране. "Пока есть синхронные связи с Европой, критических проблем с регулированием энергосистемы не будет", - считает эксперт. В то же время восточные регионы Украины - Харьковская область, в частности, по его словам, скорее всего перейдут на графики подачи и отключения электроэнергии потребителям. "Только так - на малых нагрузках на большом плече - удастся сохранить синхронность работы с этим регионом после того как сегодня был уничтожен крупный генерирующий и, что тоже очень важно, регулирующий систему объект", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938496420.html

https://ria.ru/20240411/gatilov-1939374730.html

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украина, европа, россия, центрэнерго