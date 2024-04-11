https://ria.ru/20240411/rassledovanie-1939397997.html

Обвиняемого в покушении на полицейских доставили на допрос в СК

Обвиняемого в покушении на полицейских доставили на допрос в СК - РИА Новости, 11.04.2024

Обвиняемого в покушении на полицейских доставили на допрос в СК

Обвиняемый в покушении на полицейских в подмосковном Щелково, один из которых погиб, доставлен на допрос в следственный комитет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:20

2024-04-11T16:20

2024-04-11T16:20

происшествия

россия

щелково

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на полицейских в подмосковном Щелково, один из которых погиб, доставлен на допрос в следственный комитет, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ. "Василий Буряков доставлен в подразделение ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса, а также иных следственных действий с его участием", - говорится в релизе. Ранее СК заочно предъявил Бурякову обвинение, фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html

россия

щелково

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik