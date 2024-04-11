https://ria.ru/20240411/rassledovanie-1939397997.html
Обвиняемого в покушении на полицейских доставили на допрос в СК
Обвиняемого в покушении на полицейских доставили на допрос в СК - РИА Новости, 11.04.2024
Обвиняемого в покушении на полицейских доставили на допрос в СК
Обвиняемый в покушении на полицейских в подмосковном Щелково, один из которых погиб, доставлен на допрос в следственный комитет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:20
2024-04-11T16:20
2024-04-11T16:20
происшествия
россия
щелково
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на полицейских в подмосковном Щелково, один из которых погиб, доставлен на допрос в следственный комитет, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ. "Василий Буряков доставлен в подразделение ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса, а также иных следственных действий с его участием", - говорится в релизе. Ранее СК заочно предъявил Бурякову обвинение, фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html
россия
щелково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Россия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
Обвиняемого в покушении на полицейских доставили на допрос в СК
Обвиняемого в покушении на полицейских в Щелково доставили на допрос в СК