https://ria.ru/20240411/plennyy-1939341143.html

Пленный спецназовец ВСУ рассказал, как остался в живых

Пленный спецназовец ВСУ рассказал, как остался в живых - РИА Новости, 11.04.2024

Пленный спецназовец ВСУ рассказал, как остался в живых

Единственный оставшийся в живых после неудачной атаки на Тендровскую косу спецназовец ВСУ Евгений Горин считает "провидением Всевышнего", что ВС РФ его пощадили РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:34

2024-04-11T13:34

2024-04-11T13:37

великобритания

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Единственный оставшийся в живых после неудачной атаки на Тендровскую косу спецназовец ВСУ Евгений Горин считает "провидением Всевышнего", что ВС РФ его пощадили и он остался жив, следует из видео, опубликованного в среду Центром общественных связей ФСБ России. "Исходя из всего, что произошло, анализируя то, как произошло, я понимаю, что, скорее всего, выжил один я из всех, кто принимали участие в этой операции, мне очень повезло. Я не могу объяснить это не так, кроме как провидением Всевышнего, который оставил меня ещё пожить на этом свете. И то, что меня пощадили российские военнослужащие, взяли меня в плен и я по сей момент живой", - сказал он. Горин рассказал, что когда его взяли в плен, российские военнослужащие проводили его к военному врачу, который его обследовал и оказал необходимую медицинскую помощь. Силовики и военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".

https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

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Попавший в плен украинец Горин о подготовке британскими спецслужбами операции по высадке на Тендровской косе Попавший в плен украинец Горин рассказал, что на брифингах во время подготовки операции по высадке на Тендровской косе британские спецслужбы могли предоставить неактуальную информацию. Украинцам рассказали, что российские солдаты находятся в районе четвертого-пятого здания на самой косе, там и ожидался огневой контакт. По факту же стрелять по украинскому отряду начали уже на подходе к берегу. Горин говорит, что их "непрофессионально отправили на убой", целей никаких достигнуто не было, а личный состав практически полностью погиб. 2024-04-11T13:34 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность