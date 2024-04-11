https://ria.ru/20240411/plennyy-1939341143.html
Пленный спецназовец ВСУ рассказал, как остался в живых
Пленный спецназовец ВСУ рассказал, как остался в живых - РИА Новости, 11.04.2024
Пленный спецназовец ВСУ рассказал, как остался в живых
Единственный оставшийся в живых после неудачной атаки на Тендровскую косу спецназовец ВСУ Евгений Горин считает "провидением Всевышнего", что ВС РФ его пощадили РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:34
2024-04-11T13:34
2024-04-11T13:37
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Единственный оставшийся в живых после неудачной атаки на Тендровскую косу спецназовец ВСУ Евгений Горин считает "провидением Всевышнего", что ВС РФ его пощадили и он остался жив, следует из видео, опубликованного в среду Центром общественных связей ФСБ России. "Исходя из всего, что произошло, анализируя то, как произошло, я понимаю, что, скорее всего, выжил один я из всех, кто принимали участие в этой операции, мне очень повезло. Я не могу объяснить это не так, кроме как провидением Всевышнего, который оставил меня ещё пожить на этом свете. И то, что меня пощадили российские военнослужащие, взяли меня в плен и я по сей момент живой", - сказал он. Горин рассказал, что когда его взяли в плен, российские военнослужащие проводили его к военному врачу, который его обследовал и оказал необходимую медицинскую помощь. Силовики и военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".
https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939313804_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e399995c3d0df14c08a13118390b771f.jpg
Попавший в плен украинец Горин о подготовке британскими спецслужбами операции по высадке на Тендровской косе
Попавший в плен украинец Горин рассказал, что на брифингах во время подготовки операции по высадке на Тендровской косе британские спецслужбы могли предоставить неактуальную информацию. Украинцам рассказали, что российские солдаты находятся в районе четвертого-пятого здания на самой косе, там и ожидался огневой контакт. По факту же стрелять по украинскому отряду начали уже на подходе к берегу. Горин говорит, что их "непрофессионально отправили на убой", целей никаких достигнуто не было, а личный состав практически полностью погиб.
2024-04-11T13:34
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великобритания, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Великобритания, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Пленный спецназовец ВСУ рассказал, как остался в живых
Пленный спецназовец ВСУ назвал то, что остался в живых, провидением Всевышнего
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Единственный оставшийся в живых после неудачной атаки на Тендровскую косу спецназовец ВСУ Евгений Горин считает "провидением Всевышнего", что ВС РФ его пощадили и он остался жив, следует из видео, опубликованного в среду Центром общественных связей ФСБ России.
"Исходя из всего, что произошло, анализируя то, как произошло, я понимаю, что, скорее всего, выжил один я из всех, кто принимали участие в этой операции, мне очень повезло. Я не могу объяснить это не так, кроме как провидением Всевышнего, который оставил меня ещё пожить на этом свете. И то, что меня пощадили российские военнослужащие, взяли меня в плен и я по сей момент живой", - сказал он.
Горин рассказал, что когда его взяли в плен, российские военнослужащие проводили его к военному врачу, который его обследовал и оказал необходимую медицинскую помощь.
Силовики и военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании
высадку на Тендровскую косу Херсонской области
диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.
Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт".
Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир
)".