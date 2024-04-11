https://ria.ru/20240411/peregovory-1939335775.html
Переговорный процесс по Украине бессмыслен без России, заявил Песков
Переговорный процесс по Украине бессмыслен без России, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2024
Переговорный процесс по Украине бессмыслен без России, заявил Песков
Переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:22
2024-04-11T13:22
2024-04-11T13:22
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дмитрий песков
владимир хохлов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. "Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира, это первое. Второе – мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине и на каких условиях Россия была бы согласна участвовать в подобных саммитах.
https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, швейцария, дмитрий песков, владимир хохлов
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Дмитрий Песков, Владимир Хохлов
Переговорный процесс по Украине бессмыслен без России, заявил Песков
Песков: переговорный процесс по Украине не имеет смысла без участия России
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов
сообщил РИА Новости, что Швейцария
не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине и Москва
не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
"Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира, это первое. Второе – мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине и на каких условиях Россия была бы согласна участвовать в подобных саммитах.