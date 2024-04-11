Рейтинг@Mail.ru
Азаров: нужно усовершенствовать расчет обслуживания газового оборудования - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/oborudovanie-1939278175.html
Азаров: нужно усовершенствовать расчет обслуживания газового оборудования
Азаров: нужно усовершенствовать расчет обслуживания газового оборудования - РИА Новости, 11.04.2024
Азаров: нужно усовершенствовать расчет обслуживания газового оборудования
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что нужно усовершенствовать методику расчетов обслуживания газового оборудования, чтобы избежать... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:55
2024-04-11T10:55
самарская область
жкх
дмитрий азаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154970/04/1549700435_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e36b4d35ae74c7ed4d67f360ea5d74aa.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что нужно усовершенствовать методику расчетов обслуживания газового оборудования, чтобы избежать необоснованного завышения тарифов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мне поступают многочисленные обращения земляков по поводу произошедшего увеличения стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования. Занимаюсь этой проблемой совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы, инициировал проверку обоснованности принятых решений. Коллегами уже возбуждены административные дела. Обязательно доведем эту работу до конца – в интересах жителей региона", - цитирует пресс-служба Азарова. Также губернатор отметил, что детальный разбор этой ситуации выявил несовершенства в федеральных методических указаниях, определяющих порядок этой работы и утвержденных приказом Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр. "5 и 8 февраля мы направили в адрес министерства строительства РФ письма с предложениями по внесению изменений в методику, которые позволят избежать необоснованного завышения тарифов газораспределительными организациями. Считаю, что такая корректировка необходима, и надеюсь, что Минстрой примет наши предложения. Кроме того, обозначил проблему перед депутатским корпусом, представляющим интересы нашего региона в Государственной Думе. Рассчитываю на их поддержку в этом вопросе", - подчеркнул Азаров. Глава региона указал на еще одну проблему в работе ряда организаций, осуществляющих газовое обслуживание в регионе, - это отсутствие диалога с потребителями. "Те организации, которые должным образом не ведут разъяснительную работу с населением, не рассказывают о подходах, которые применяются в соответствии с федеральным законодательством, о том, когда и как будут проводиться работы, за которые выставляются счета, обязаны срочно исправлять ситуацию. Массовая рассылка квитанций при отсутствии диалога с людьми – это пагубная практика, которая закономерно приводит к росту социальной напряженности", - резюмировал губернатор.
https://radiosputnik.ru/20240322/lesnye-pozhary-1935031702.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154970/04/1549700435_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e2f992da272afa246f6c25a134dbaed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, жкх, дмитрий азаров
Самарская область, ЖКХ, Дмитрий Азаров

Азаров: нужно усовершенствовать расчет обслуживания газового оборудования

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Проверка газового оборудования в жилых домах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что нужно усовершенствовать методику расчетов обслуживания газового оборудования, чтобы избежать необоснованного завышения тарифов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мне поступают многочисленные обращения земляков по поводу произошедшего увеличения стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования. Занимаюсь этой проблемой совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы, инициировал проверку обоснованности принятых решений. Коллегами уже возбуждены административные дела. Обязательно доведем эту работу до конца – в интересах жителей региона", - цитирует пресс-служба Азарова.
На месте пожара в лесу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В лесничествах Самарской области начали подготовку к пожароопасному сезону
22 марта, 19:59
Также губернатор отметил, что детальный разбор этой ситуации выявил несовершенства в федеральных методических указаниях, определяющих порядок этой работы и утвержденных приказом Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр.
"5 и 8 февраля мы направили в адрес министерства строительства РФ письма с предложениями по внесению изменений в методику, которые позволят избежать необоснованного завышения тарифов газораспределительными организациями. Считаю, что такая корректировка необходима, и надеюсь, что Минстрой примет наши предложения. Кроме того, обозначил проблему перед депутатским корпусом, представляющим интересы нашего региона в Государственной Думе. Рассчитываю на их поддержку в этом вопросе", - подчеркнул Азаров.
Глава региона указал на еще одну проблему в работе ряда организаций, осуществляющих газовое обслуживание в регионе, - это отсутствие диалога с потребителями.
"Те организации, которые должным образом не ведут разъяснительную работу с населением, не рассказывают о подходах, которые применяются в соответствии с федеральным законодательством, о том, когда и как будут проводиться работы, за которые выставляются счета, обязаны срочно исправлять ситуацию. Массовая рассылка квитанций при отсутствии диалога с людьми – это пагубная практика, которая закономерно приводит к росту социальной напряженности", - резюмировал губернатор.
 
Самарская областьЖКХДмитрий Азаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала