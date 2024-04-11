https://ria.ru/20240411/oborudovanie-1939278175.html

Азаров: нужно усовершенствовать расчет обслуживания газового оборудования

Азаров: нужно усовершенствовать расчет обслуживания газового оборудования - РИА Новости, 11.04.2024

Азаров: нужно усовершенствовать расчет обслуживания газового оборудования

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что нужно усовершенствовать методику расчетов обслуживания газового оборудования, чтобы избежать... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:55

2024-04-11T10:55

2024-04-11T10:55

самарская область

жкх

дмитрий азаров

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что нужно усовершенствовать методику расчетов обслуживания газового оборудования, чтобы избежать необоснованного завышения тарифов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мне поступают многочисленные обращения земляков по поводу произошедшего увеличения стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования. Занимаюсь этой проблемой совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы, инициировал проверку обоснованности принятых решений. Коллегами уже возбуждены административные дела. Обязательно доведем эту работу до конца – в интересах жителей региона", - цитирует пресс-служба Азарова. Также губернатор отметил, что детальный разбор этой ситуации выявил несовершенства в федеральных методических указаниях, определяющих порядок этой работы и утвержденных приказом Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр. "5 и 8 февраля мы направили в адрес министерства строительства РФ письма с предложениями по внесению изменений в методику, которые позволят избежать необоснованного завышения тарифов газораспределительными организациями. Считаю, что такая корректировка необходима, и надеюсь, что Минстрой примет наши предложения. Кроме того, обозначил проблему перед депутатским корпусом, представляющим интересы нашего региона в Государственной Думе. Рассчитываю на их поддержку в этом вопросе", - подчеркнул Азаров. Глава региона указал на еще одну проблему в работе ряда организаций, осуществляющих газовое обслуживание в регионе, - это отсутствие диалога с потребителями. "Те организации, которые должным образом не ведут разъяснительную работу с населением, не рассказывают о подходах, которые применяются в соответствии с федеральным законодательством, о том, когда и как будут проводиться работы, за которые выставляются счета, обязаны срочно исправлять ситуацию. Массовая рассылка квитанций при отсутствии диалога с людьми – это пагубная практика, которая закономерно приводит к росту социальной напряженности", - резюмировал губернатор.

https://radiosputnik.ru/20240322/lesnye-pozhary-1935031702.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, жкх, дмитрий азаров