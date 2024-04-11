https://ria.ru/20240411/oberegi-1939361423.html
Магаданские мастерицы изготавливают обереги для участников СВО
Магаданские мастерицы изготавливают обереги для участников СВО - РИА Новости, 11.04.2024
Магаданские мастерицы изготавливают обереги для участников СВО
Магаданские мастерицы изготавливают обереги, которые передадут раненым участникам специальной военной операции, рассказал журналистам один из организаторов... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:04
2024-04-11T15:04
2024-04-11T15:04
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МАГАДАН, 11 апр — РИА Новости. Магаданские мастерицы изготавливают обереги, которые передадут раненым участникам специальной военной операции, рассказал журналистам один из организаторов акции, представитель Общероссийского народного фронта в Магаданской области. "Над оберегами работают разные мастерицы. Большинство из них представляют общины коренных народов Севера, старейшины. Так что обереги заговоренные. Наши волонтеры доставят их к 9 мая раненым бойцам, которые сейчас находятся в госпиталях", - рассказал представитель ОНФ в регионе. Он добавил, что обереги представляют собой подвески в виде розеток-солнышек в цветовой гамме флага РФ и Георгиевской ленты, броши и маленькие сувениры.
https://ria.ru/20240405/volontery-1938062208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, россия, общероссийский народный фронт, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Магаданская область, Россия, Общероссийский народный фронт, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность