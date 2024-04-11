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Магаданские мастерицы изготавливают обереги для участников СВО - РИА Новости, 11.04.2024
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15:04 11.04.2024
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Магаданские мастерицы изготавливают обереги для участников СВО
Магаданские мастерицы изготавливают обереги для участников СВО - РИА Новости, 11.04.2024
Магаданские мастерицы изготавливают обереги для участников СВО
Магаданские мастерицы изготавливают обереги, которые передадут раненым участникам специальной военной операции, рассказал журналистам один из организаторов... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:04
2024-04-11T15:04
надежные люди
магаданская область
россия
общероссийский народный фронт
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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МАГАДАН, 11 апр — РИА Новости. Магаданские мастерицы изготавливают обереги, которые передадут раненым участникам специальной военной операции, рассказал журналистам один из организаторов акции, представитель Общероссийского народного фронта в Магаданской области. "Над оберегами работают разные мастерицы. Большинство из них представляют общины коренных народов Севера, старейшины. Так что обереги заговоренные. Наши волонтеры доставят их к 9 мая раненым бойцам, которые сейчас находятся в госпиталях", - рассказал представитель ОНФ в регионе. Он добавил, что обереги представляют собой подвески в виде розеток-солнышек в цветовой гамме флага РФ и Георгиевской ленты, броши и маленькие сувениры.
https://ria.ru/20240405/volontery-1938062208.html
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магаданская область, россия, общероссийский народный фронт, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Магаданская область, Россия, Общероссийский народный фронт, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Магаданские мастерицы изготавливают обереги для участников СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МАГАДАН, 11 апр — РИА Новости. Магаданские мастерицы изготавливают обереги, которые передадут раненым участникам специальной военной операции, рассказал журналистам один из организаторов акции, представитель Общероссийского народного фронта в Магаданской области.
"Над оберегами работают разные мастерицы. Большинство из них представляют общины коренных народов Севера, старейшины. Так что обереги заговоренные. Наши волонтеры доставят их к 9 мая раненым бойцам, которые сейчас находятся в госпиталях", - рассказал представитель ОНФ в регионе.
Он добавил, что обереги представляют собой подвески в виде розеток-солнышек в цветовой гамме флага РФ и Георгиевской ленты, броши и маленькие сувениры.
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Надежные людиМагаданская областьРоссияОбщероссийский народный фронтСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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