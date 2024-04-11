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Боец рассказал об англоязычных и польских операторах БПЛА в рядах ВСУ
Боец рассказал об англоязычных и польских операторах БПЛА в рядах ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
Боец рассказал об англоязычных и польских операторах БПЛА в рядах ВСУ
Английская и польская речь часто звучит на радиоперехватах разговоров украинских операторов беспилотников на херсонском направлении, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:30
2024-04-11T05:30
2024-04-11T05:30
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ГЕНИЧЕСК, 11 апр - РИА Новости. Английская и польская речь часто звучит на радиоперехватах разговоров украинских операторов беспилотников на херсонском направлении, сообщил журналистам командир зенитной батареи группировки войск "Днепр" с позывным "Сторож". "Значит, перехваты по связи мы перехватываем не полностью, но речь иностранная слышится здесь, в этом тоже ничего ни для кого удивительного нет. Работают из разных стран специалисты. Не только с Украины. Я не лингвист, но польскую речь слышно, английская речь часто в эфире проходит", - сообщил офицер. Подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию позиций от средств воздушного нападения и разведки противника, сообщили в Министерстве обороны РФ. На левом берегу Днепра подразделения ВДВ прикрывают расчеты зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10М" и 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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украина, россия, в мире, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Воздушно-десантные войска России
Боец рассказал об англоязычных и польских операторах БПЛА в рядах ВСУ
Военный: иностранные операторы БПЛА служат в ВСУ на херсонском направлении