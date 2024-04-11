https://ria.ru/20240411/moskva-1939271839.html

Бирюков: число светодиодов в уличном освещении в Москве превысило 50%

Бирюков: число светодиодов в уличном освещении в Москве превысило 50% - РИА Новости, 11.04.2024

Бирюков: число светодиодов в уличном освещении в Москве превысило 50%

Количество светодиодных светильников в освещении столицы превысило 50%, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:30

2024-04-11T10:30

2024-04-11T10:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Количество светодиодных светильников в освещении столицы превысило 50%, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В городе с 2015 года реализуется масштабная программа по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение. В настоящее время продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что замена ламп производится сотрудниками АО "ОЭК" по мере выхода их из строя и по истечению срокаэксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках программ благоустройства, сразу используют современные светильники. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза. При этом благодаря переходу на светодиоды снижается энергопотребление. Со временем система освещения станет полностью энергосберегающей", - рассказал Бирюков. По его словам, светодиодные светильники потребляют на 30% меньше электроэнергии, при этом уменьшают общую нагрузку на сети. Они обладают высокой экономичностью энергопотребления, являются экологически чистыми, в них нет опасных веществ и элементов, они не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. Срок службы светодиодов значительно превышает существующие аналоги. Он подчеркнул, что общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке уже превышает 1 миллион. Москва сегодня является одним из самых освещенных мегаполисов мира.

https://ria.ru/20240410/moskva-1939271111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы