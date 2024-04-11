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Бирюков: число светодиодов в уличном освещении в Москве превысило 50% - РИА Новости, 11.04.2024
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10:30 11.04.2024
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Бирюков: число светодиодов в уличном освещении в Москве превысило 50%
Бирюков: число светодиодов в уличном освещении в Москве превысило 50% - РИА Новости, 11.04.2024
Бирюков: число светодиодов в уличном освещении в Москве превысило 50%
Количество светодиодных светильников в освещении столицы превысило 50%, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:30
2024-04-11T10:30
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Количество светодиодных светильников в освещении столицы превысило 50%, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В городе с 2015 года реализуется масштабная программа по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение. В настоящее время продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что замена ламп производится сотрудниками АО "ОЭК" по мере выхода их из строя и по истечению срокаэксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках программ благоустройства, сразу используют современные светильники. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза. При этом благодаря переходу на светодиоды снижается энергопотребление. Со временем система освещения станет полностью энергосберегающей", - рассказал Бирюков. По его словам, светодиодные светильники потребляют на 30% меньше электроэнергии, при этом уменьшают общую нагрузку на сети. Они обладают высокой экономичностью энергопотребления, являются экологически чистыми, в них нет опасных веществ и элементов, они не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. Срок службы светодиодов значительно превышает существующие аналоги. Он подчеркнул, что общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке уже превышает 1 миллион. Москва сегодня является одним из самых освещенных мегаполисов мира.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: число светодиодов в уличном освещении в Москве превысило 50%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве
Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Количество светодиодных светильников в освещении столицы превысило 50%, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В городе с 2015 года реализуется масштабная программа по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение. В настоящее время продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что замена ламп производится сотрудниками АО "ОЭК" по мере выхода их из строя и по истечению срокаэксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках программ благоустройства, сразу используют современные светильники.
"Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза. При этом благодаря переходу на светодиоды снижается энергопотребление. Со временем система освещения станет полностью энергосберегающей", - рассказал Бирюков.
По его словам, светодиодные светильники потребляют на 30% меньше электроэнергии, при этом уменьшают общую нагрузку на сети. Они обладают высокой экономичностью энергопотребления, являются экологически чистыми, в них нет опасных веществ и элементов, они не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. Срок службы светодиодов значительно превышает существующие аналоги.
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Он подчеркнул, что общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке уже превышает 1 миллион. Москва сегодня является одним из самых освещенных мегаполисов мира.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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