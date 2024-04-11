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Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов - РИА Новости, 11.04.2024
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17:09 11.04.2024 (обновлено: 17:11 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/moor-1939408849.html
Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов
Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов - РИА Новости, 11.04.2024
Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов
Дамбы, которые защищают крупные населенные пункты в Тюменской области, могут быть прорваны из-за паводка, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:09
2024-04-11T17:11
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дамбы, которые защищают крупные населенные пункты в Тюменской области, могут быть прорваны из-за паводка, сообщил губернатор Александр Моор.По его словам, в зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт, местные жители были проинформированы о необходимости эвакуации."Мы исходим из того, что дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны", - доложил губернатор президенту РФ Владимиру Путину.
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тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, владимир путин
Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, Владимир Путин
Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов

Моор: дамбы у крупных населенных пунктов в Тюменской области могут быть прорваны

© Baranov_VasiliyПаводок в Тюменской области
Паводок в Тюменской области
© Baranov_Vasiliy
Паводок в Тюменской области
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дамбы, которые защищают крупные населенные пункты в Тюменской области, могут быть прорваны из-за паводка, сообщил губернатор Александр Моор.
По его словам, в зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт, местные жители были проинформированы о необходимости эвакуации.
"Мы исходим из того, что дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны", - доложил губернатор президенту РФ Владимиру Путину.
 
Тюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024ПроисшествияРоссияВладимир Путин
 
 
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