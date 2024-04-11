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Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов

Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов - РИА Новости, 11.04.2024

Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов

Дамбы, которые защищают крупные населенные пункты в Тюменской области, могут быть прорваны из-за паводка, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:09

2024-04-11T17:09

2024-04-11T17:11

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дамбы, которые защищают крупные населенные пункты в Тюменской области, могут быть прорваны из-за паводка, сообщил губернатор Александр Моор.По его словам, в зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт, местные жители были проинформированы о необходимости эвакуации."Мы исходим из того, что дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны", - доложил губернатор президенту РФ Владимиру Путину.

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, владимир путин