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Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов
Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов - РИА Новости, 11.04.2024
Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов
Дамбы, которые защищают крупные населенные пункты в Тюменской области, могут быть прорваны из-за паводка, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:09
2024-04-11T17:09
2024-04-11T17:11
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дамбы, которые защищают крупные населенные пункты в Тюменской области, могут быть прорваны из-за паводка, сообщил губернатор Александр Моор.По его словам, в зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт, местные жители были проинформированы о необходимости эвакуации."Мы исходим из того, что дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны", - доложил губернатор президенту РФ Владимиру Путину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, владимир путин
Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, Владимир Путин
Тюменский губернатор не исключил прорыва дамб у крупных населенных пунктов
Моор: дамбы у крупных населенных пунктов в Тюменской области могут быть прорваны