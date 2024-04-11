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Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору - РИА Новости, 11.04.2024
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12:13 11.04.2024 (обновлено: 15:56 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/lavrov-1939304172.html
Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору
Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору - РИА Новости, 11.04.2024
Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору
Теракт в "Крокус сити холле" показал необходимость активизации совместных усилий стран БРИКС в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:13
2024-04-11T15:56
россия
казань
красногорск
сергей лавров
владимир путин
брикс
крокус сити холл
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" показал необходимость активизации совместных усилий стран БРИКС в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В рамках подготовки к саммиту в Казани уделяем и особое внимание развитию контртеррористического сотрудничества. У нас есть рабочая группа БРИКС по антитеррору, в её составе пять подгрупп. Недавние трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" вновь продемонстрировали необходимость активизации совместных усилий специалистов в этих областях и законодателей по противодействию этому мировому злу" , - сказал он в ходе встречи с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС. Лавров также указал, что Россия в рамках БРИКС нацелена и на развитие антинаркотического сотрудничества, а также отметил важность работы по вопросам кибербезопасности. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html
https://ria.ru/20231001/putin-1899726391.html
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россия, казань, красногорск, сергей лавров, владимир путин, брикс, крокус сити холл
Россия, Казань, Красногорск, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, Крокус Сити Холл
Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору

Лавров: теракт в "Крокусе" показал необходимость активизации работы БРИКС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с представителями парламентских комитетов по международным делам стран БРИКС. 11 апреля 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с представителями парламентских комитетов по международным делам стран БРИКС. 11 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с представителями парламентских комитетов по международным делам стран БРИКС. 11 апреля 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" показал необходимость активизации совместных усилий стран БРИКС в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В рамках подготовки к саммиту в Казани уделяем и особое внимание развитию контртеррористического сотрудничества. У нас есть рабочая группа БРИКС по антитеррору, в её составе пять подгрупп. Недавние трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" вновь продемонстрировали необходимость активизации совместных усилий специалистов в этих областях и законодателей по противодействию этому мировому злу" , - сказал он в ходе встречи с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС.
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Лавров также указал, что Россия в рамках БРИКС нацелена и на развитие антинаркотического сотрудничества, а также отметил важность работы по вопросам кибербезопасности.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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РоссияКазаньКрасногорскСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКСКрокус Сити Холл
 
 
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