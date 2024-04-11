https://ria.ru/20240411/lavrov-1939304172.html

Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору

Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору - РИА Новости, 11.04.2024

Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору

Теракт в "Крокус сити холле" показал необходимость активизации совместных усилий стран БРИКС в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:13

2024-04-11T12:13

2024-04-11T15:56

россия

казань

красногорск

сергей лавров

владимир путин

брикс

крокус сити холл

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" показал необходимость активизации совместных усилий стран БРИКС в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В рамках подготовки к саммиту в Казани уделяем и особое внимание развитию контртеррористического сотрудничества. У нас есть рабочая группа БРИКС по антитеррору, в её составе пять подгрупп. Недавние трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" вновь продемонстрировали необходимость активизации совместных усилий специалистов в этих областях и законодателей по противодействию этому мировому злу" , - сказал он в ходе встречи с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС. Лавров также указал, что Россия в рамках БРИКС нацелена и на развитие антинаркотического сотрудничества, а также отметил важность работы по вопросам кибербезопасности. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938866851.html

https://ria.ru/20231001/putin-1899726391.html

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казань

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казань, красногорск, сергей лавров, владимир путин, брикс, крокус сити холл