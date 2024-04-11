Рейтинг@Mail.ru
В Австрии сошла лавина - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/lavina-1939354684.html
В Австрии сошла лавина
В Австрии сошла лавина - РИА Новости, 11.04.2024
В Австрии сошла лавина
Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле, под ней могут быть люди, экстренные службы направились к месту происшествия, сообщил австрийский РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:11
2024-04-11T14:11
в мире
тироль
австрия
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149582/37/1495823769_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_e70e9a40fa80b277e4bb81cc658e1b3c.jpg
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле, под ней могут быть люди, экстренные службы направились к месту происшествия, сообщил австрийский телеканал ORF. "В четверг утром в Эцтальских Альпах в коммуне Вент произошел сход лавины. По сообщению центра управления Тироля, несколько человек, предположительно, могут быть погребены", - сообщил телеканал. Уточняется, что пока нельзя с уверенностью сказать, оказались ли люди под лавиной. Сообщается, что лавина сошла на высоте 2 501 метр над уровнем моря. На место происшествия направляются экстренные службы, в том числе вертолеты, горные спасатели, кинологи и альпийская полиция, добавил телеканал. Эцтальские Альпы - часть Восточных Альп, расположенных в Австрии и Италии. Их высшей точкой является гора Вильдшпитце на территории Австрии. Она вторая по высоте в республике после горы Гросглокнер.
https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html
тироль
австрия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149582/37/1495823769_0:0:2304:1728_1920x0_80_0_0_1db4d87abf796bfdeaf386d3a621472a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тироль, австрия, италия
В мире, Тироль, Австрия, Италия
В Австрии сошла лавина

В Тироле в долине Эцталь произошел сход лавины, под ней могут быть люди

© AP Photo / Zoom Tirol / Georg KoechlerСпасательный вертолет в австрийских Альпах
Спасательный вертолет в австрийских Альпах - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Zoom Tirol / Georg Koechler
Спасательный вертолет в австрийских Альпах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле, под ней могут быть люди, экстренные службы направились к месту происшествия, сообщил австрийский телеканал ORF.
«
"В четверг утром в Эцтальских Альпах в коммуне Вент произошел сход лавины. По сообщению центра управления Тироля, несколько человек, предположительно, могут быть погребены", - сообщил телеканал.
Уточняется, что пока нельзя с уверенностью сказать, оказались ли люди под лавиной.
Сообщается, что лавина сошла на высоте 2 501 метр над уровнем моря. На место происшествия направляются экстренные службы, в том числе вертолеты, горные спасатели, кинологи и альпийская полиция, добавил телеканал.
Эцтальские Альпы - часть Восточных Альп, расположенных в Австрии и Италии. Их высшей точкой является гора Вильдшпитце на территории Австрии. Она вторая по высоте в республике после горы Гросглокнер.
Тибет - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
8 октября 2023, 15:32
 
В миреТирольАвстрияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала