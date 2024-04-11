https://ria.ru/20240411/lavina-1939354684.html

В Австрии сошла лавина

В Австрии сошла лавина - РИА Новости, 11.04.2024

В Австрии сошла лавина

Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле, под ней могут быть люди, экстренные службы направились к месту происшествия, сообщил австрийский РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:11

2024-04-11T14:11

2024-04-11T14:11

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле, под ней могут быть люди, экстренные службы направились к месту происшествия, сообщил австрийский телеканал ORF. "В четверг утром в Эцтальских Альпах в коммуне Вент произошел сход лавины. По сообщению центра управления Тироля, несколько человек, предположительно, могут быть погребены", - сообщил телеканал. Уточняется, что пока нельзя с уверенностью сказать, оказались ли люди под лавиной. Сообщается, что лавина сошла на высоте 2 501 метр над уровнем моря. На место происшествия направляются экстренные службы, в том числе вертолеты, горные спасатели, кинологи и альпийская полиция, добавил телеканал. Эцтальские Альпы - часть Восточных Альп, расположенных в Австрии и Италии. Их высшей точкой является гора Вильдшпитце на территории Австрии. Она вторая по высоте в республике после горы Гросглокнер.

https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html

тироль

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в мире, тироль, австрия, италия