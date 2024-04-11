https://ria.ru/20240411/lavina-1939354684.html
В Австрии сошла лавина
В Австрии сошла лавина - РИА Новости, 11.04.2024
В Австрии сошла лавина
Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле, под ней могут быть люди, экстренные службы направились к месту происшествия, сообщил австрийский РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:11
2024-04-11T14:11
2024-04-11T14:11
в мире
тироль
австрия
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149582/37/1495823769_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_e70e9a40fa80b277e4bb81cc658e1b3c.jpg
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле, под ней могут быть люди, экстренные службы направились к месту происшествия, сообщил австрийский телеканал ORF. "В четверг утром в Эцтальских Альпах в коммуне Вент произошел сход лавины. По сообщению центра управления Тироля, несколько человек, предположительно, могут быть погребены", - сообщил телеканал. Уточняется, что пока нельзя с уверенностью сказать, оказались ли люди под лавиной. Сообщается, что лавина сошла на высоте 2 501 метр над уровнем моря. На место происшествия направляются экстренные службы, в том числе вертолеты, горные спасатели, кинологи и альпийская полиция, добавил телеканал. Эцтальские Альпы - часть Восточных Альп, расположенных в Австрии и Италии. Их высшей точкой является гора Вильдшпитце на территории Австрии. Она вторая по высоте в республике после горы Гросглокнер.
https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html
тироль
австрия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149582/37/1495823769_0:0:2304:1728_1920x0_80_0_0_1db4d87abf796bfdeaf386d3a621472a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тироль, австрия, италия
В мире, Тироль, Австрия, Италия
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости.
Сход лавины произошел в четверг утром в долине Эцталь в Тироле, под ней могут быть люди, экстренные службы направились к месту происшествия, сообщил австрийский телеканал ORF
.
«
"В четверг утром в Эцтальских Альпах в коммуне Вент произошел сход лавины. По сообщению центра управления Тироля, несколько человек, предположительно, могут быть погребены", - сообщил телеканал.
Уточняется, что пока нельзя с уверенностью сказать, оказались ли люди под лавиной.
Сообщается, что лавина сошла на высоте 2 501 метр над уровнем моря. На место происшествия направляются экстренные службы, в том числе вертолеты, горные спасатели, кинологи и альпийская полиция, добавил телеканал.
Эцтальские Альпы - часть Восточных Альп, расположенных в Австрии и Италии. Их высшей точкой является гора Вильдшпитце на территории Австрии. Она вторая по высоте в республике после горы Гросглокнер.