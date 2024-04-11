https://ria.ru/20240411/kurenkov-1939406748.html
Сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно, заявил Куренков
Сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно, заявил Куренков - РИА Новости, 11.04.2024
Сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно, заявил Куренков
Сил и средств МЧС России, работающих в Оренбургской области, достаточно, доложил министр МЧС РФ Александр Куренков президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:00
2024-04-11T17:00
2024-04-11T17:13
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сил и средств МЧС России, работающих в Оренбургской области, достаточно, доложил министр МЧС РФ Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.Президент РФ в четверг проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции."С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС России, ...все что касается Оренбургской области на сегодняшний день, коллеги подтверждают, что группировки достаточно", - сказал Куренков на совещании.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938369294.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Наводнения в России — 2024
Сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно, заявил Куренков
Куренков: сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно