https://ria.ru/20240411/kurenkov-1939406748.html

Сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно, заявил Куренков

Сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно, заявил Куренков - РИА Новости, 11.04.2024

Сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно, заявил Куренков

Сил и средств МЧС России, работающих в Оренбургской области, достаточно, доложил министр МЧС РФ Александр Куренков президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:00

2024-04-11T17:00

2024-04-11T17:13

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сил и средств МЧС России, работающих в Оренбургской области, достаточно, доложил министр МЧС РФ Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.Президент РФ в четверг проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции."С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС России, ...все что касается Оренбургской области на сегодняшний день, коллеги подтверждают, что группировки достаточно", - сказал Куренков на совещании.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938369294.html

оренбургская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, наводнения в россии — 2024