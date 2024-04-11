https://ria.ru/20240411/kungurov-1939399215.html

На Троекуровском кладбище простились с Кунгуровым

На Троекуровском кладбище простились с Кунгуровым - РИА Новости, 11.04.2024

На Троекуровском кладбище простились с Кунгуровым

Церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:28

2024-04-11T16:28

2024-04-11T16:28

заречный

россия

свердловская область

сергей пудовкин

евгений кунгуров (оперный певец)

зара (зарифа мгоян)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Во время церемонии звучали композиции в исполнении Кунгурова. В центре прощального зала стоял гроб с телом артиста, к которому несли цветы. Рядом с ним находился портрет певца. Проститься с Кунгуровым пришли российский певец, композитор Игорь Наджиев, концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, друзья, коллеги и родственники. После прощания в столице оно также планируется 13 апреля в 12.00 (10.00 мск) в храме Покрова Божией Матери в городе Заречный Свердловской области. Похороны артиста пройдут там же, на его родине. Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тело Кунгурова обнаружили в понедельник вечером у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой.

https://ria.ru/20240409/kungurov-1938827179.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

заречный, россия, свердловская область, сергей пудовкин, евгений кунгуров (оперный певец), зара (зарифа мгоян)