https://ria.ru/20240411/kungurov-1939399215.html
На Троекуровском кладбище простились с Кунгуровым
На Троекуровском кладбище простились с Кунгуровым - РИА Новости, 11.04.2024
На Троекуровском кладбище простились с Кунгуровым
Церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:28
2024-04-11T16:28
2024-04-11T16:28
заречный
россия
свердловская область
сергей пудовкин
евгений кунгуров (оперный певец)
зара (зарифа мгоян)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Во время церемонии звучали композиции в исполнении Кунгурова. В центре прощального зала стоял гроб с телом артиста, к которому несли цветы. Рядом с ним находился портрет певца. Проститься с Кунгуровым пришли российский певец, композитор Игорь Наджиев, концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, друзья, коллеги и родственники. После прощания в столице оно также планируется 13 апреля в 12.00 (10.00 мск) в храме Покрова Божией Матери в городе Заречный Свердловской области. Похороны артиста пройдут там же, на его родине. Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тело Кунгурова обнаружили в понедельник вечером у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой.
https://ria.ru/20240409/kungurov-1938827179.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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заречный, россия, свердловская область, сергей пудовкин, евгений кунгуров (оперный певец), зара (зарифа мгоян)
Заречный, Россия, Свердловская область, Сергей Пудовкин, Евгений Кунгуров (оперный певец), Зара (Зарифа Мгоян)
На Троекуровском кладбище простились с Кунгуровым
На Троекуровском кладбище простились с оперным певцом Кунгуровым