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Отдых к Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024
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Туризм
 
06:00 11.04.2024 (обновлено: 06:01 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/krym-1936228205.html
Отдых в Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024
Отдых к Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024
Отдых в Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024
Спрос на летние путешествия в Крым увеличился за год в несколько раз. Гостиницы и санатории на полуострове активно бронируют как организованные, так и... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:00
2024-04-11T06:01
туризм
туризм
маршруты - туризм
краснодарский край
ялта
алушта
отдых в россии
интурист
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Спрос на летние путешествия в Крым увеличился за год в несколько раз. Гостиницы и санатории на полуострове активно бронируют как организованные, так и самостоятельные туристы. Какие курорты пользуются наибольшей популярностью, как добраться и сколько денег приготовить — в материале РИА Новости.Туристы возвращаются"Спрос на Крым активизировался: продажи на лето в рамках кампании раннего бронирования идут в три раза лучше, чем в это же время год назад, и почти вернулись к доковидному периоду", — рассказали в "Интуристе".Интерес к летнему отдыху в регионе начали отмечать еще в конце прошлого года, когда туристы стали активно бронировать путевки. "За первые три месяца 2024-го оплачено в два раза больше заказов крымских отелей на лето, чем год назад", — подтвердили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Главный фактор роста спроса — приемлемые цены. "Отели Крыма дают самые привлекательные тарифы на всем Черноморском побережье", — говорят в "Интуристе".Кроме того, рост продаж вписывается в тренд, общий для всего Крыма, Краснодарского края и ближнего зарубежья — Абхазии: при раннем бронировании можно сэкономить до трети цены, а также выбрать желаемый объект. Ближе к сезону некоторые гостиницы будут "на стопе".Еще одна причина повышенного интереса — отложенный спрос. "Крымом активно интересуются возвратные туристы, которые пропустили прошлый сезон и соскучились по отдыху на полуострове", — пояснили в "Алеане". Популярные курорты КрымаТрадиционно наибольшей популярностью пользуется юг Крыма — Ялта, Форос, Алушта, а также запад — Евпатория. Больше всего запросов на отели с развитой инфраструктурой для семейного отдыха рядом с собственными благоустроенными пляжами.Важный фактор при выборе — система "все включено". Спрос на нее растет, хотя на полуострове она не так развита, как, например, в Анапе. В основном туристам предлагают полупансион, уточняют в "Интуристе".Местный all inclusive бывает разный. "Как правило, в тариф входят трехразовое питание, без- и слабоалкогольные напитки, посещение пляжа, бассейна, спа-услуги и анимация", — рассказали в "Алеане".Среди самых бронируемых объектов: "Ялта-Интурист", санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" в Кореизе, а также Family Resort, парк-отель "Романова" и санаторий "Империя" в Евпатории. Кроме того, путешественники активно покупают путевки в санаторий "Юрмино" (Саки), "Голубая волна" (Алушта), перечислили в "Алеане".Участники рынка отмечают, что туристы планируют проводить на полуострове больше времени, чем раньше. "В 2023-м ехали на пять-шесть ночей, в этом — в среднем на восемь", — подсчитали в Fun&amp;Sun. Половина — 47 процентов — собираются в регион вдвоем, почти столько же — 46 процентов — с детьми, три процента — соло-путешественники, остальные готовы отдыхать другим составом, добавили в компании.Дешевле Краснодарского краяПо словам туроператоров, за год отельеры в Крыму подняли цены на пять-десять процентов. При этом они в среднем все равно на 10-15 процентов ниже, чем в похожих объектах, например, в Анапе и Геленджике, обращают внимание в Fun&amp;Sun.Так, десятидневная поездка в "четверку" с завтраками в Крыму в июне стоит от 62 тысяч рублей на двоих. Аналогичный отдых в "дорогих" отелях этой категории обойдется в 120-140 тысяч рублей на двоих, отметили в "Алеане".Удешевить поездку можно, воспользовавшись акцией раннего бронирования, которая продолжает действовать в марте и апреле. Многие гостиницы предлагают скидки до 25 процентов.Ялта вне конкуренцииВ этом году в Крым массово возвращаются не только организованные, но и самостоятельные туристы. Так, в марте темпы раннего бронирования на июнь, июль и август на 40 процентов выше, чем год назад, сообщает Ostrovok.ru. При этом средняя стоимость ночи выросла на 15 процентов — до 5,4 тысячи рублей.Пользователи "Яндекс.Путешествия" в начале весны оплачивают летний отдых в Крыму еще активнее. За год число заявок выросло на 488 процентов. Для сравнения: спрос на отели курортов Краснодарского края увеличился на 308 процентов. Статистика свидетельствует, что при оплате сейчас стоимость ночи в Крыму на девять процентов ниже, чем в Краснодарском крае, — 8130 против 8830 рублей. Чаще всего жилье бронируют в Ялте, Севастополе и Алуште. Далее в списке: Симферополь, Феодосия, Евпатория, Судак, Кореиз, Гурзуф и Керчь. А еще самостоятельные путешественники в этом году оплачивают летний отдых на месяц раньше, чем в прошлом, — за 164 дня против 135.Как добраться в КрымВоздушного авиасообщения с полуостровом по-прежнему нет, но это все меньше влияет на турпоток, говорят в Fun&amp;Sun.Увеличивается количество поездов на полуостров и число пропускных пунктов перед Крымским мостом, что важно для автопутешественников. Последним нужно упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить, что значительно ускорит прохождение контроля, советуют в Министерстве курортов и туризма региона. Легковые автомобили с тяжелым, крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, с легким — пропускают через рамку металлодетектора, что быстрее.Еще на курорт можно приехать на автобусе. Прямые рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Брянска и других регионов России.Часть туристов воспользуется схемой "самолет + автобус" или "самолет + поезд". Ближайшие аэропорты, которые принимают пассажиров, есть в Сочи, Минводах и на Ставрополье. Оттуда — на автобусе в Крым. Из Сочи, от железнодорожного вокзала в Адлере, до Симферополя ходит поезд.Также открыт сухопутный маршрут через новые российские регионы, рассказали в Минкурортов. Протяженность дороги между пунктами пропуска Джанкоя и Ростовской области — около 400 километров. Время в пути — пять-шесть часов.
https://ria.ru/20240320/sanatorii-1934253792.html
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, краснодарский край, ялта, алушта, отдых в россии, интурист, отели, гостиницы, туристы, достопримечательности, севастополь, евпатория, керчь, анапа, геленджик
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Краснодарский край, Ялта, Алушта, отдых в России, Интурист, Отели, Гостиницы, туристы, Достопримечательности, Севастополь, Евпатория, Керчь, Анапа, Геленджик
Отдых в Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024

Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка в бассейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте
Девушка в бассейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Спрос на летние путешествия в Крым увеличился за год в несколько раз. Гостиницы и санатории на полуострове активно бронируют как организованные, так и самостоятельные туристы. Какие курорты пользуются наибольшей популярностью, как добраться и сколько денег приготовить — в материале РИА Новости.

Туристы возвращаются

"Спрос на Крым активизировался: продажи на лето в рамках кампании раннего бронирования идут в три раза лучше, чем в это же время год назад, и почти вернулись к доковидному периоду", — рассказали в "Интуристе".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка загорает на пляже Ялты
Девушка загорает на пляже Ялты - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка загорает на пляже Ялты
Интерес к летнему отдыху в регионе начали отмечать еще в конце прошлого года, когда туристы стали активно бронировать путевки. "За первые три месяца 2024-го оплачено в два раза больше заказов крымских отелей на лето, чем год назад", — подтвердили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Главный фактор роста спроса — приемлемые цены. "Отели Крыма дают самые привлекательные тарифы на всем Черноморском побережье", — говорят в "Интуристе".
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Кроме того, рост продаж вписывается в тренд, общий для всего Крыма, Краснодарского края и ближнего зарубежья — Абхазии: при раннем бронировании можно сэкономить до трети цены, а также выбрать желаемый объект. Ближе к сезону некоторые гостиницы будут "на стопе".
Еще одна причина повышенного интереса — отложенный спрос. "Крымом активно интересуются возвратные туристы, которые пропустили прошлый сезон и соскучились по отдыху на полуострове", — пояснили в "Алеане".

Популярные курорты Крыма

Традиционно наибольшей популярностью пользуется юг Крыма — Ялта, Форос, Алушта, а также запад — Евпатория. Больше всего запросов на отели с развитой инфраструктурой для семейного отдыха рядом с собственными благоустроенными пляжами.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

В окрестностях Алушты

В окрестностях Алушты

В окрестностях Алушты

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на "парящем мосту" на территории досугово-развлекательного комплекса "Винный парк" вблизи санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa в Ялте

Отдыхающие на парящем мосту на территории досугово-развлекательного комплекса Винный парк вблизи санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте

Отдыхающие на "парящем мосту" на территории досугово-развлекательного комплекса "Винный парк" вблизи санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa в Ялте

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на набережной в Алуште в Крыму

Отдыхающие на набережной в Алуште в Крыму

Отдыхающие на набережной в Алуште в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Сакское лечебное озеро в Крыму

Сакское лечебное озеро в Крыму

Сакское лечебное озеро в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Отдыхающие в аквапарке "Коктебель" в Крыму

Отдыхающие в аквапарке Коктебель в Крыму

Отдыхающие в аквапарке "Коктебель" в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Отдыхающие в Коктебеле

Отдыхающие в Коктебеле

Отдыхающие в Коктебеле

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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6 из 9
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Собор Святителя Николая Чудотворца (Свято-Никольский, Свято-Николаевский собор) в Евпатории

Собор Святителя Николая Чудотворца в Евпатории

Собор Святителя Николая Чудотворца (Свято-Никольский, Свято-Николаевский собор) в Евпатории

© РИА Новости / Макс Ветров
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Кошка на одной из улиц Алушты

Кошка на одной из улиц Алушты

Кошка на одной из улиц Алушты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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8 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на набережной в Ялте

Отдыхающие на набережной в Ялте

Отдыхающие на набережной в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 9

В окрестностях Алушты

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
1 из 9

Отдыхающие на "парящем мосту" на территории досугово-развлекательного комплекса "Винный парк" вблизи санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa в Ялте

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 9

Отдыхающие на набережной в Алуште в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 9

Сакское лечебное озеро в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Отдыхающие в аквапарке "Коктебель" в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
5 из 9

Отдыхающие в Коктебеле

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Собор Святителя Николая Чудотворца (Свято-Никольский, Свято-Николаевский собор) в Евпатории

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
7 из 9

Кошка на одной из улиц Алушты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 9

Отдыхающие на набережной в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 9
Важный фактор при выборе — система "все включено". Спрос на нее растет, хотя на полуострове она не так развита, как, например, в Анапе. В основном туристам предлагают полупансион, уточняют в "Интуристе".
Местный all inclusive бывает разный. "Как правило, в тариф входят трехразовое питание, без- и слабоалкогольные напитки, посещение пляжа, бассейна, спа-услуги и анимация", — рассказали в "Алеане".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка в поле с маками в пригороде Саки
Девушка в поле с маками в пригороде города Саки - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка в поле с маками в пригороде Саки
Среди самых бронируемых объектов: "Ялта-Интурист", санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" в Кореизе, а также Family Resort, парк-отель "Романова" и санаторий "Империя" в Евпатории. Кроме того, путешественники активно покупают путевки в санаторий "Юрмино" (Саки), "Голубая волна" (Алушта), перечислили в "Алеане".
Участники рынка отмечают, что туристы планируют проводить на полуострове больше времени, чем раньше. "В 2023-м ехали на пять-шесть ночей, в этом — в среднем на восемь", — подсчитали в Fun&Sun. Половина — 47 процентов — собираются в регион вдвоем, почти столько же — 46 процентов — с детьми, три процента — соло-путешественники, остальные готовы отдыхать другим составом, добавили в компании.

Дешевле Краснодарского края

По словам туроператоров, за год отельеры в Крыму подняли цены на пять-десять процентов. При этом они в среднем все равно на 10-15 процентов ниже, чем в похожих объектах, например, в Анапе и Геленджике, обращают внимание в Fun&Sun.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на пляже в Ялте
Так, десятидневная поездка в "четверку" с завтраками в Крыму в июне стоит от 62 тысяч рублей на двоих. Аналогичный отдых в "дорогих" отелях этой категории обойдется в 120-140 тысяч рублей на двоих, отметили в "Алеане".
Удешевить поездку можно, воспользовавшись акцией раннего бронирования, которая продолжает действовать в марте и апреле. Многие гостиницы предлагают скидки до 25 процентов.

Ялта вне конкуренции

В этом году в Крым массово возвращаются не только организованные, но и самостоятельные туристы. Так, в марте темпы раннего бронирования на июнь, июль и август на 40 процентов выше, чем год назад, сообщает Ostrovok.ru. При этом средняя стоимость ночи выросла на 15 процентов — до 5,4 тысячи рублей.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Люди катаются на катере в Ялте

Люди катаются на катере в Ялте

Люди катаются на катере в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 9
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Аттракционы на набережной в Алуште

Аттракционы на набережной в Алуште

Аттракционы на набережной в Алуште

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

Отдыхающие на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

Отдыхающие на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Отдыхающие в японском саду "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa в Ялте

Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте

Отдыхающие в японском саду "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa в Ялте

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на набережной Коктебеля

Отдыхающие на набережной Коктебеля

Отдыхающие на набережной Коктебеля

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Воронцовский дворец в Алупке

Воронцовский дворец в Алупке

Воронцовский дворец в Алупке

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 9
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Вид на район Профессорский уголок города Алушты на закате

Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате

Вид на район Профессорский уголок города Алушты на закате

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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7 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже в Саки

Отдыхающие на пляже в Саки

Отдыхающие на пляже в Саки

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 9
© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на набережной Горького в Евпатории

Отдыхающие на набережной Горького в Евпатории

Отдыхающие на набережной Горького в Евпатории

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в медиабанк
9 из 9

Люди катаются на катере в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 9

Аттракционы на набережной в Алуште

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Отдыхающие на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 9

Отдыхающие в японском саду "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa в Ялте

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 9

Отдыхающие на набережной Коктебеля

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Воронцовский дворец в Алупке

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 9

Вид на район Профессорский уголок города Алушты на закате

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Отдыхающие на пляже в Саки

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 9

Отдыхающие на набережной Горького в Евпатории

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в медиабанк
9 из 9
Пользователи "Яндекс.Путешествия" в начале весны оплачивают летний отдых в Крыму еще активнее. За год число заявок выросло на 488 процентов. Для сравнения: спрос на отели курортов Краснодарского края увеличился на 308 процентов.
Статистика свидетельствует, что при оплате сейчас стоимость ночи в Крыму на девять процентов ниже, чем в Краснодарском крае, — 8130 против 8830 рублей. Чаще всего жилье бронируют в Ялте, Севастополе и Алуште. Далее в списке: Симферополь, Феодосия, Евпатория, Судак, Кореиз, Гурзуф и Керчь. А еще самостоятельные путешественники в этом году оплачивают летний отдых на месяц раньше, чем в прошлом, — за 164 дня против 135.

Как добраться в Крым

Воздушного авиасообщения с полуостровом по-прежнему нет, но это все меньше влияет на турпоток, говорят в Fun&Sun.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Скорый двухэтажный поезд Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Скорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Увеличивается количество поездов на полуостров и число пропускных пунктов перед Крымским мостом, что важно для автопутешественников. Последним нужно упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить, что значительно ускорит прохождение контроля, советуют в Министерстве курортов и туризма региона. Легковые автомобили с тяжелым, крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, с легким — пропускают через рамку металлодетектора, что быстрее.
Еще на курорт можно приехать на автобусе. Прямые рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Брянска и других регионов России.
Часть туристов воспользуется схемой "самолет + автобус" или "самолет + поезд". Ближайшие аэропорты, которые принимают пассажиров, есть в Сочи, Минводах и на Ставрополье. Оттуда — на автобусе в Крым. Из Сочи, от железнодорожного вокзала в Адлере, до Симферополя ходит поезд.
Также открыт сухопутный маршрут через новые российские регионы, рассказали в Минкурортов. Протяженность дороги между пунктами пропуска Джанкоя и Ростовской области — около 400 километров. Время в пути — пять-шесть часов.
Кошка среди подснежников в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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