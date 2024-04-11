https://ria.ru/20240411/krokus-1939417183.html

РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе"

РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024

РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе"

Российский Красный Крест (РКК) принял решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям, пострадавшим в теракте в "Крокус сити холл", сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:33

2024-04-11T17:33

2024-04-11T17:33

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

владимир путин

ркк "энергия"

крокус сити холл

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935951733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48fd6348b89dc3d4f3be935c390d202c.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) принял решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям, пострадавшим в теракте в "Крокус сити холл", сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем Telegram-канале. "Распределение помощи пострадавшим в теракте в "‎Крокус Сити Холле‎". Всего на данный момент в РКК поступили обращения от 160 семей. Специальной комиссией РКК по итогам 4 заседаний принято решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям", - сообщил Савчук. Кроме того, он напомнил, что пострадавшие все еще могут подать заявку на оказание помощи на сайте, по телефону горячей линии, по электронной почте или лично в общественной приемной РКК. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://realty.ria.ru/20240327/agalarovy-1936206871.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936741612.html

россия

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, красногорск, владимир путин, ркк "энергия", крокус сити холл, общество