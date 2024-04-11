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РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:33 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/krokus-1939417183.html
РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе"
РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024
РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе"
Российский Красный Крест (РКК) принял решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям, пострадавшим в теракте в "Крокус сити холл", сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:33
2024-04-11T17:33
теракт в "крокус сити холле"
россия
красногорск
владимир путин
ркк "энергия"
крокус сити холл
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) принял решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям, пострадавшим в теракте в "Крокус сити холл", сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем Telegram-канале. "Распределение помощи пострадавшим в теракте в "‎Крокус Сити Холле‎". Всего на данный момент в РКК поступили обращения от 160 семей. Специальной комиссией РКК по итогам 4 заседаний принято решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям", - сообщил Савчук. Кроме того, он напомнил, что пострадавшие все еще могут подать заявку на оказание помощи на сайте, по телефону горячей линии, по электронной почте или лично в общественной приемной РКК. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://realty.ria.ru/20240327/agalarovy-1936206871.html
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россия, красногорск, владимир путин, ркк "энергия", крокус сити холл, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Красногорск, Владимир Путин, РКК "Энергия", Крокус Сити Холл, Общество
РКК поможет 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе"

РКК окажет срочную материальную поддержку 80 семьям, пострадавшим в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) принял решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям, пострадавшим в теракте в "Крокус сити холл", сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем Telegram-канале.
"Распределение помощи пострадавшим в теракте в "‎Крокус Сити Холле‎". Всего на данный момент в РКК поступили обращения от 160 семей. Специальной комиссией РКК по итогам 4 заседаний принято решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям", - сообщил Савчук.
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Кроме того, он напомнил, что пострадавшие все еще могут подать заявку на оказание помощи на сайте, по телефону горячей линии, по электронной почте или лично в общественной приемной РКК.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрасногорскВладимир ПутинРКК "Энергия"Крокус Сити ХоллОбщество
 
 
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