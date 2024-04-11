https://ria.ru/20240411/klaus_fuks-1939241898.html

"Атомный" агент СССР достоин звания Героя России, считает эксперт

"Атомный" агент СССР достоин звания Героя России, считает эксперт - РИА Новости, 11.04.2024

"Атомный" агент СССР достоин звания Героя России, считает эксперт

Выдающийся агент советской разведки немецкий ученый Клаус Фукс, в 1940-х годах передавший Москве из Англии и США исключительно важную информацию, необходимую... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:47

2024-04-11T06:47

2024-04-11T09:30

александр феклисов

сша

англия

ссср

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САРОВ (Нижегородская обл.), 11 апр - РИА Новости. Выдающийся агент советской разведки немецкий ученый Клаус Фукс, в 1940-х годах передавший Москве из Англии и США исключительно важную информацию, необходимую для создания советского ядерного и термоядерного оружия и рисковавший жизнью, заслуживает присвоения ему звания Героя России посмертно, считает заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) Александр Чернышев. Роль разведки в реализации советского атомного проекта обсуждалась на прошедшей в Сарове и организованной саровским ядерным центром конференции по истории советского атомного проекта. Член-корреспондент РАН Александр Чернышев считается ведущим современным специалистом по истории отечественного ядерного и термоядерного оружия. "Клаус Фукс был не только выдающимся физиком и математиком. Он также был гуманистом, антифашистом. Следуя своим гуманистическим убеждениям, в 1941 году Фукс по собственной инициативе установил контакт с советской разведкой и начал передавать Советскому Союзу информацию сначала по английскому атомному проекту - он тогда работал в Англии. Фукс искренне считал, что атомной бомбой не должна была обладать какая-либо одна страна", - сказал Чернышев РИА Новости. В конце 1943 года Фукс в составе делегации ученых из Англии прибыл в США и участвовал в американской ядерной программе - "Манхэттенском проекте", в том числе работал в главном ядерном центре США - Лос-Аламосской лаборатории. "Клаус Фукс помогал нашей стране совершенно бескорыстно и при этом рисковал жизнью - окажись он в руках американской контрразведки, электрического стула ему было бы не избежать. За сотрудничество с СССР его потом арестовали и судили в Великобритании, но британцы Фукса американцам не выдали", - сказал Чернышев. Фукс считается крупнейшим агентом советской атомной разведки. Сведения, которые СССР получил благодаря ему, имели исключительно важное значение для существенного сокращения сроков создания отечественного ядерного и термоядерного оружия в условиях, когда США разрабатывали планы ядерного удара по Советскому Союзу, напомнил Чернышев. "Поэтому заслуги Клауса Фукса перед нашей страной поистине неоценимы. 29 августа нынешнего года будет отмечаться 75-летие испытания нашего первого ядерного заряда. И я считаю, что в связи с этим было бы справедливо отметить Клауса Фукса, пусть и посмертно, званием Героя России. Этого звания ранее удостоились наши выдающиеся разведчики, добывшие сведения для советского атомного проекта, но заслуживает высшей почести и тот, кто, сильно рискуя, снабжал разведку нужной информацией", - подчеркнул Чернышев. Клаус Фукс (1911-1988) - немецкий физик-теоретик, родился в Германии. В 1932 году вступил в коммунистическую партию Германии. В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, эмигрировал во Францию, а затем переехал в Англию. В 1942 году получил британское подданство. В Англии Фукс решил ряд важных математических задач, необходимых для уточнения основных параметров атомной бомбы. Установив контакт с советской разведкой, Фукс передал ей материалы о своей работе по британскому атомному проекту и сообщил, что такой проект начали и американцы. Работая в США, Фукс снабдил Москву важнейшей информацией по конструкции и технологии американской атомной бомбы. Летом 1945 года Фукс оперативно известил советскую разведку о сроках испытания первого ядерного заряда США. При этом Фукс решительно отказывался от какой-либо материальной поддержки со стороны СССР. В 1946 году Фукс вернулся в Англию, став главой отдела теоретической физики в английском атомном центре в Харуэлле. Советская разведка восстановила связь с Фуксом, и тот сообщил, что Англия продолжает создание собственного ядерного оружия. Но главное, Фукс сообщил, что США создают свой термоядерный заряд, и передал Москве его первоначальную схему, над которой работали американцы. Избежать ареста Фуксу не удалось: к концу 1940-х годов в США стало известно о нем как об агенте советской разведки. Об этом американцы проинформировали английскую контрразведку. В феврале 1950 года Фукса арестовали. Британские власти предъявили ему обвинение в передаче врагу информации по атомному оружию, хотя СССР и Англия не находились в состоянии войны. Фукса приговорили к 14 годам тюремного заключения. Фукс был выпущен на свободу досрочно, летом 1959 года. Он отказался от престижных предложений заниматься научной работой на Западе и уехал в ГДР, где возглавил отдел теоретической физики в Центральном институте ядерных исследований. Скончался в 1988 году. В 1990-2000-х годах за добывание материалов, необходимых для создания советской ядерной бомбы, звания Героя России были удостоены сотрудники внешней разведки Леонид Квасников, Владимир Барковский, Анатолий Яцков, Александр Феклисов, американцы супруги Леонтина и Моррис Коэны, и сотрудники военной разведки Жорж Коваль, Артур Адамс и Ян Черняк.

https://ria.ru/20230426/fitin-1867757371.html

https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926371812.html

https://ria.ru/20240313/kgb-1932617906.html

https://ria.ru/20240222/geroy-1928951813.html

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александр феклисов, сша, англия, ссср