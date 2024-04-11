https://ria.ru/20240411/kirgiziya-1939245730.html

Киргизия опровергла слухи о принуждении задержанного в России к участию СВО

Киргизия опровергла слухи о принуждении задержанного в России к участию СВО - РИА Новости, 11.04.2024

Киргизия опровергла слухи о принуждении задержанного в России к участию СВО

Информация о принуждении задержанного в России гражданина Киргизии к участию в СВО не подтверждается, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:48

2024-04-11T07:48

2024-04-11T07:48

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Информация о принуждении задержанного в России гражданина Киргизии к участию в СВО не подтверждается, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского МИД. Ранее ряд киргизских СМИ сообщили, что задержанного в России гражданина Киргизии с инициалами Н.Т. якобы заставляют ехать воевать на СВО. "Информация о принуждении гражданина Кыргызской Республики к участию в специальной военной операции на территории Украины не подтверждается", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, по полученным от компетентных органов Российской Федерации данным, Н.Т. был задержан в начале апреля по подозрению в торговле наркотиками. Его заключили под стражу. "Проводятся все необходимые мероприятия по предоставлению данному соотечественнику необходимой консульско-правовой помощи в рамках компетенции посольства", - уточнили в МИД.

https://ria.ru/20240124/srok-1923265521.html

https://ria.ru/20240325/kirgiziya-1935642308.html

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россия, в мире, киргизия, украина