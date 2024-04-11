https://ria.ru/20240411/kiev-1939398536.html

В Киеве начнутся отключения света после удара по ТЭС, заявил эксперт

В Киеве начнутся отключения света после удара по ТЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 11.04.2024

В Киеве начнутся отключения света после удара по ТЭС, заявил эксперт

Уничтожение Трипольской ТЭС в Киевской области снижает маневренность энергобаланса Украины и повлечет за собой перебои в энергоснабжении или введение жестких... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:23

2024-04-11T16:23

2024-04-11T16:53

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киевская область

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

центрэнерго

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уничтожение Трипольской ТЭС в Киевской области снижает маневренность энергобаланса Украины и повлечет за собой перебои в энергоснабжении или введение жестких графиков подачи электроэнергии в восточной части страны, а также в Киеве, сообщил РИА Новости аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что в результате утренней атаки РФ в четверг была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. По словам эксперта, станция фактически была основным объектом генерации в Киевском энергоузле, во многом именно за счет нее Киев питался электроэнергией. "Это не значит, что Киев теперь совсем останется без электричества. Это значит, что там могут быть введены графики подачи электроэнергии", - полагает эксперт. Юшков считает, что "с точки зрения отсутствия электричества или жестких графиков подачи электроэнергии" больше всего пострадает восточная часть Украины. "Больше всего это скажется на Востоке Украины - Харьковской области, Сумской области, Запорожье, вплоть до Одессы", - замечает он. Уничтожение станции, по словам эксперта, скажется на возможности маневрировать энергобалансом. "Это очень сильно подрывает возможность маневрировать энергобаланс... В сторону Киева будет переток (электроэнергии - ред.) с более западных станций Украины. Прежде всего с Ровенской АЭС, Западно-Украинской АЭС", - считает эксперт. "Также за балансировку энергобаланса будет отвечать по всей видимости импорт (электроэнергии - ред.), - не исключает он.

https://ria.ru/20240411/tes-1939390462.html

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киевская область

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