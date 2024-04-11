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Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
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16:41 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/kanal-1939402329.html
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков
Москва в нынешних условиях не видит необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:41
2024-04-11T16:41
в мире
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сергей рябков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в нынешних условиях не видит необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. &quot;В условиях, когда США и возглавляемый ими Североатлантический альянс все более прямым и непосредственным образом вовлекается в происходящее на Украине и вокруг нее, становится стороной конфликта, в прямом смысле слова, в этих условиях мы не видим необходимости в такого рода контактах по военной линии&quot;, - заявил Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939399826.html
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в мире, сша, сергей рябков, москва, россия, космос - риа наука
В мире, США, Сергей Рябков, Москва, Россия, Космос - РИА Наука
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков

Рябков: нет необходимости создавать канал деконфликтинга с США по космосу

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в нынешних условиях не видит необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«

"В условиях, когда США и возглавляемый ими Североатлантический альянс все более прямым и непосредственным образом вовлекается в происходящее на Украине и вокруг нее, становится стороной конфликта, в прямом смысле слова, в этих условиях мы не видим необходимости в такого рода контактах по военной линии", - заявил Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Россия будет работать над сохранением мира в космосе, заявил Рябков
16:31
 
В миреСШАСергей РябковМоскваРоссияКосмос - РИА Наука
 
 
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