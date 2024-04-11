https://ria.ru/20240411/kanal-1939402329.html
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков
Москва в нынешних условиях не видит необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:41
2024-04-11T16:41
2024-04-11T16:41
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в нынешних условиях не видит необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В условиях, когда США и возглавляемый ими Североатлантический альянс все более прямым и непосредственным образом вовлекается в происходящее на Украине и вокруг нее, становится стороной конфликта, в прямом смысле слова, в этих условиях мы не видим необходимости в такого рода контактах по военной линии", - заявил Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939399826.html
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В мире, США, Сергей Рябков, Москва, Россия, Космос - РИА Наука
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков
Рябков: нет необходимости создавать канал деконфликтинга с США по космосу