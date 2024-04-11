https://ria.ru/20240411/kanal-1939402329.html

Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков

Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024

Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков

Москва в нынешних условиях не видит необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:41

2024-04-11T16:41

2024-04-11T16:41

в мире

сша

сергей рябков

москва

россия

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва в нынешних условиях не видит необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В условиях, когда США и возглавляемый ими Североатлантический альянс все более прямым и непосредственным образом вовлекается в происходящее на Украине и вокруг нее, становится стороной конфликта, в прямом смысле слова, в этих условиях мы не видим необходимости в такого рода контактах по военной линии", - заявил Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939399826.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей рябков, москва, россия, космос - риа наука