https://ria.ru/20240411/gumpomosch-1939228957.html
МЧС доставило жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи
МЧС доставило жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.04.2024
МЧС доставило жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи
Авиация МЧС России доставила гуманитарный груз общим весом 35 тонн для помощи жителям Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T01:43
2024-04-11T01:43
2024-04-11T01:47
россия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
прорыв дамбы в орске
орск
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация МЧС России доставила гуманитарный груз общим весом 35 тонн для помощи жителям Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России.В Оренбургской области из-за паводка действует режим ЧС федерального значения."Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Орск. Авиация МЧС России доставила гуманитарный груз общей массой порядка 35 тонн, в составе которого продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированная вода", - говорится в сообщении.Отмечается, что сбор помощи инициирован правительством Тульской области.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939101369.html
https://realty.ria.ru/20240410/orsk-1939189260.html
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россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, прорыв дамбы в орске, орск
Россия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Прорыв дамбы в Орске, Орск
МЧС доставило жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи
Спецборт Ил-76 МЧС доставил жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи