https://ria.ru/20240411/gumpomosch-1939228957.html

МЧС доставило жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи

МЧС доставило жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.04.2024

МЧС доставило жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи

Авиация МЧС России доставила гуманитарный груз общим весом 35 тонн для помощи жителям Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:43

2024-04-11T01:43

2024-04-11T01:47

россия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

прорыв дамбы в орске

орск

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация МЧС России доставила гуманитарный груз общим весом 35 тонн для помощи жителям Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России.В Оренбургской области из-за паводка действует режим ЧС федерального значения."Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Орск. Авиация МЧС России доставила гуманитарный груз общей массой порядка 35 тонн, в составе которого продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированная вода", - говорится в сообщении.Отмечается, что сбор помощи инициирован правительством Тульской области.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939101369.html

https://realty.ria.ru/20240410/orsk-1939189260.html

россия

оренбургская область

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россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, прорыв дамбы в орске, орск