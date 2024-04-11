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Глава Финляндии призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
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11:15 11.04.2024 (обновлено: 11:50 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/finlyandiya-1939284431.html
Глава Финляндии призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией
Глава Финляндии призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
Глава Финляндии призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией
Президент Финляндии Александер Стубб, чья страна совсем недавно вступила в НАТО, в интервью британской газете Financial Times призвал альянс подготовиться к... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:15
2024-04-11T11:50
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб, чья страна совсем недавно вступила в НАТО, в интервью британской газете Financial Times призвал альянс подготовиться к возможному конфликту с Россией, однако считает его маловероятным, при этом в Москве не раз заявляли, что не намерены вступать в конфликт с НАТО. Стубб призвал лидеров других стран НАТО готовить свои армии к потенциальному конфликту вместо того, чтобы звучать "воинственно" в своей риторике против России. По мнению финского президента, недавние публичные предупреждения об "угрозах России" отвлекают внимание европейских стран от помощи Киеву и подготовки своих военных. Как отмечает издание, Стубб не считает, что "Москва нападет на одну из стран НАТО до 2030 года". В РФ при этом неоднократно опровергали подобные обвинения. "Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается протестировать статью 5 (Устава НАТО о коллективной обороне), и что Европа будет следующей на очереди. Я думаю, что нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это крайне маловероятно", - заявил Стубб. Он призвал европейские государства стать "более финскими". "Другими словами, более подготовленными. Нужно готовиться к худшему, чтобы его избежать", - добавил президент. Среди мер, которые, по его мнению, следует учитывать другим европейским странам, Стубб упомянул призыв на военную службу, который является обязательным в Финляндии. Он также призвал страны НАТО поддерживать Украину, "чего бы это не стоило". По его словам, Финляндия ряди этой поддержки опустошает "свои собственные хранилища" боеприпасов и только потом будет их пополнять. Президент Финляндии также заявил, что страну не беспокоят планы России увеличить свое присутствие вдоль финской границы. "Мы не беспокоимся по поводу всего этого, но мы готовы", - сказал Стубб. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240313/putin-1932636063.html
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россия, финляндия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Финляндия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Глава Финляндии призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией

Стубб призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией, хотя он маловероятен

© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Финляндии от Национальной коалиции Александр Стубб
Кандидат в президенты Финляндии от Национальной коалиции Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Кандидат в президенты Финляндии от Национальной коалиции Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб, чья страна совсем недавно вступила в НАТО, в интервью британской газете Financial Times призвал альянс подготовиться к возможному конфликту с Россией, однако считает его маловероятным, при этом в Москве не раз заявляли, что не намерены вступать в конфликт с НАТО.
Стубб призвал лидеров других стран НАТО готовить свои армии к потенциальному конфликту вместо того, чтобы звучать "воинственно" в своей риторике против России. По мнению финского президента, недавние публичные предупреждения об "угрозах России" отвлекают внимание европейских стран от помощи Киеву и подготовки своих военных. Как отмечает издание, Стубб не считает, что "Москва нападет на одну из стран НАТО до 2030 года". В РФ при этом неоднократно опровергали подобные обвинения.
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"Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается протестировать статью 5 (Устава НАТО о коллективной обороне), и что Европа будет следующей на очереди. Я думаю, что нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это крайне маловероятно", - заявил Стубб.
Он призвал европейские государства стать "более финскими". "Другими словами, более подготовленными. Нужно готовиться к худшему, чтобы его избежать", - добавил президент.
Среди мер, которые, по его мнению, следует учитывать другим европейским странам, Стубб упомянул призыв на военную службу, который является обязательным в Финляндии. Он также призвал страны НАТО поддерживать Украину, "чего бы это не стоило". По его словам, Финляндия ряди этой поддержки опустошает "свои собственные хранилища" боеприпасов и только потом будет их пополнять.
Президент Финляндии также заявил, что страну не беспокоят планы России увеличить свое присутствие вдоль финской границы. "Мы не беспокоимся по поводу всего этого, но мы готовы", - сказал Стубб.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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