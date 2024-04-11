https://ria.ru/20240411/festival-1939265772.html

Компаниям помогут найти партнеров в Китае на фестивале "Сделано в России"

Компаниям помогут найти партнеров в Китае на фестивале "Сделано в России" - РИА Новости, 11.04.2024

Компаниям помогут найти партнеров в Китае на фестивале "Сделано в России"

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) приглашает производителей и поставщиков продуктов питания принять участие в бизнес-миссии в рамках второго... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:08

2024-04-11T10:08

2024-04-11T10:36

экономика

китай

россия

харбин

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) приглашает производителей и поставщиков продуктов питания принять участие в бизнес-миссии в рамках второго фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который пройдет в городе Харбин в Китае с 17 по 21 мая, сообщает РЭЦ."Компании смогут найти партнеров в Китае и повысить свою узнаваемость среди китайских потребителей. РЭЦ готовит для участников фестиваля-ярмарки насыщенную деловую и культурно-развлекательную программу. Участники деловой миссии проведут переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами, наладят контакты с дистрибьюторами и торговыми сетями, а также смогут пообщаться со своими конечными потребителями", - говорится в сообщении.Оценить российскую продукцию также придут крупные китайские блогеры-стримеры.Одновременно для гостей фестиваля будут проводиться кулинарные и дегустационные шоу от российских производителей, которые позволят местным жителям и китайскому бизнесу оценить на вкус российскую продукцию.Кроме того, все желающие смогут посетить мастер-классы по народным промыслам и соприкоснуться с русской культурой.Чтобы принять участие в бизнес-миссии в Харбине, производители могут подать заявку на цифровой платформе "Мой экспорт". Заявки принимаются до 19 апреля. Принять участие могут крупные компании, малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели."Харбин - это значимый экономический, политический и культурный центр Северо-Востока Китая, который исторически ориентирован на Россию. Это очень перспективный рынок для наших производителей. Здесь ценят российскую продукцию, интересуются нашей культурой. Наша задача - утолить этот интерес, дать возможность китайским партнерам и рядовым потребителям пообщаться с нами вживую, попробовать наши продукты, которые, я уверена, они высоко оценят и надолго полюбят", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Первый фестиваль-ярмарку "Сделано в России" РЭЦ провел в преддверии Китайского Нового года в провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля. В пилотном фестивале приняли участие 150 российских компаний, в том числе такие крупные, как "Мираторг", "Черкизово", "Аби", "Эконива", "Балтика" и другие. За неделю работы ярмарки компании провели более 300 встреч с потенциальными партнерами, а жители Китая приобрели российские товары на более чем 240 миллионов рублей.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в рамках VIII Российско-Китайского Экспо и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.

https://ria.ru/20240410/vystavka-1939147945.html

https://ria.ru/20240409/vozmozhnosti-1938808549.html

китай

россия

харбин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, харбин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)