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Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2024 годах

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 11.04.2024

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2024 годах

МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России. Ему надлежит покинуть российскую территорию до конца дня... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:20

2024-04-11T13:20

2024-04-11T13:20

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202411 апреля МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России. Ему надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля. 29 марта МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России. Данное решение было принято в ответ на аналогичную меру Кишинева.202314 сентября МИД РФ объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД РФ, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. Два американских дипломата должны будут покинуть РФ в течение семи суток.6 июля Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей объявила девять дипломатов Финляндии персонами нон грата. Также Россия отозвала с 1 октября свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге.25 мая МИД РФ объявил пятерых шведских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции. Россия также отозвала согласие на открытие генконсульства Швеции в Петербурге.26 апреля российский МИД объявил десять норвежских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии.25 апреля послу Молдавии была вручена нота о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии.22 апреля Москва приняла решение о высылке из РФ германских дипломатов. Это стало ответным шагом на массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россию покинут более 20 немецких дипломатов.31 марта МИД России объявил, что высылает одного эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина.16 февраля Москва объявила, что высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры на объявление Веной четырех сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата. Австрийским дипломатам надлежало покинуть территорию РФ до конца дня 23 февраля.27 января МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в двухнедельный срок. Москва выразила протест Риге в связи с понижением уровня российско-латвийских отношений. Было подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. Ранее Рига решила снизить уровень дипломатического представительства в России "в знак солидарности с Эстонией".23 января российской стороной было принято решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии и в РФ до временного поверенного в делах. Послу Эстонии следует покинуть Россию 7 февраля. Это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства, пояснили в МИД, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)