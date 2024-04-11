Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023-2024 годах
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
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11 апреля МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России. Ему надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля.
29 марта МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России. Данное решение было принято в ответ на аналогичную меру Кишинева.
2023
14 сентября МИД РФ объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД РФ, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. Два американских дипломата должны будут покинуть РФ в течение семи суток.
6 июля Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей объявила девять дипломатов Финляндии персонами нон грата. Также Россия отозвала с 1 октября свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге.
26 апреля российский МИД объявил десять норвежских дипломатов персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии.
25 апреля послу Молдавии была вручена нота о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии.
22 апреля Москва приняла решение о высылке из РФ германских дипломатов. Это стало ответным шагом на массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россию покинут более 20 немецких дипломатов.
31 марта МИД России объявил, что высылает одного эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина.
27 января МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в двухнедельный срок. Москва выразила протест Риге в связи с понижением уровня российско-латвийских отношений. Было подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. Ранее Рига решила снизить уровень дипломатического представительства в России "в знак солидарности с Эстонией".
23 января российской стороной было принято решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии и в РФ до временного поверенного в делах. Послу Эстонии следует покинуть Россию 7 февраля. Это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства, пояснили в МИД, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников