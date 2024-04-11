https://ria.ru/20240411/chita-1939259473.html

В Чите вспыхнул пожар на складе

В Чите вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 11.04.2024

В Чите вспыхнул пожар на складе

Двухэтажный склад горит в Чите на 800 квадратных метрах, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:42

2024-04-11T09:42

2024-04-11T10:26

происшествия

чита

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 11 апр - РИА Новости. Двухэтажный склад горит в Чите на 800 квадратных метрах, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. "В Чите ликвидируют пожар в складском здании. Загорание произошло в двухэтажном складском здании по улице Логовая, 55. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение на втором этаже, густой черный дым из-под кровли здания. Площадь пожара 800 м²", - уточнили в пресс-службе. Уточняется, что были эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, людей в здании нет. "Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. Из здания пожарные эвакуировали порядка 20 газовых баллонов. К ликвидации пожара привлечены 89 человек и 18 единиц техник… На место тушения прибыл пожарный поезд", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240409/pozhar-1938746352.html

чита

забайкальский край

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происшествия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)