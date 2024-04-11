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В Чите вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 11.04.2024
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09:42 11.04.2024 (обновлено: 10:26 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/chita-1939259473.html
В Чите вспыхнул пожар на складе
В Чите вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 11.04.2024
В Чите вспыхнул пожар на складе
Двухэтажный склад горит в Чите на 800 квадратных метрах, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:42
2024-04-11T10:26
происшествия
чита
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 11 апр - РИА Новости. Двухэтажный склад горит в Чите на 800 квадратных метрах, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. "В Чите ликвидируют пожар в складском здании. Загорание произошло в двухэтажном складском здании по улице Логовая, 55. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение на втором этаже, густой черный дым из-под кровли здания. Площадь пожара 800 м²", - уточнили в пресс-службе. Уточняется, что были эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, людей в здании нет. "Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. Из здания пожарные эвакуировали порядка 20 газовых баллонов. К ликвидации пожара привлечены 89 человек и 18 единиц техник… На место тушения прибыл пожарный поезд", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240409/pozhar-1938746352.html
чита
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происшествия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите вспыхнул пожар на складе

В Чите склад горит на 800 квадратных метрах

© ГУ МЧС по Забайкальскому краюТушение пожара на складе в Чита. 11 апреля 2024
Тушение пожара на складе в Чита. 11 апреля 2024
© ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Тушение пожара на складе в Чита. 11 апреля 2024
Читать ria.ru в
ЧИТА, 11 апр - РИА Новости. Двухэтажный склад горит в Чите на 800 квадратных метрах, к тушению привлекли пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
«
"В Чите ликвидируют пожар в складском здании. Загорание произошло в двухэтажном складском здании по улице Логовая, 55. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение на втором этаже, густой черный дым из-под кровли здания. Площадь пожара 800 м²", - уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что были эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, людей в здании нет.
"Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. Из здания пожарные эвакуировали порядка 20 газовых баллонов. К ликвидации пожара привлечены 89 человек и 18 единиц техник… На место тушения прибыл пожарный поезд", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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