Рейтинг@Mail.ru
При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/bpla-1939273875.html
При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал
При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024
При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал
Никто из жителей Тамбовской области не пострадал при ночной атаке БПЛА, ситуация в регионе стабильная и находится под контролем оперштаба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:36
2024-04-11T10:36
тамбовская область
максим егоров
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Никто из жителей Тамбовской области не пострадал при ночной атаке БПЛА, ситуация в регионе стабильная и находится под контролем оперштаба, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров.По данным Минобороны, в ночь на четверг силами ПВО перехвачено и уничтожено три беспилотника самолетного типа над территорией Тамбовской области. "Благодаря слаженной работе средств противовоздушной обороны пострадавших нет. Благодарю всех, кто защищает мирных граждан от террористических атак. Ситуация на территории Тамбовской области стабильная и находится под полным контролем оперативного штаба", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939251818.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_565eb00f91b6162d3fe95bd06087c5df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, максим егоров, происшествия
Тамбовская область, Максим Егоров, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал

Губернатор Егоров: при ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Никто из жителей Тамбовской области не пострадал при ночной атаке БПЛА, ситуация в регионе стабильная и находится под контролем оперштаба, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров.
По данным Минобороны, в ночь на четверг силами ПВО перехвачено и уничтожено три беспилотника самолетного типа над территорией Тамбовской области.
"Благодаря слаженной работе средств противовоздушной обороны пострадавших нет. Благодарю всех, кто защищает мирных граждан от террористических атак. Ситуация на территории Тамбовской области стабильная и находится под полным контролем оперативного штаба", — говорится в сообщении.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Украинский беспилотник обстрелял трассу Ясиноватая — Горловка
08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьМаксим ЕгоровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала