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При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал
При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024
При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал
Никто из жителей Тамбовской области не пострадал при ночной атаке БПЛА, ситуация в регионе стабильная и находится под контролем оперштаба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:36
2024-04-11T10:36
2024-04-11T10:36
тамбовская область
максим егоров
специальная военная операция на украине
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Никто из жителей Тамбовской области не пострадал при ночной атаке БПЛА, ситуация в регионе стабильная и находится под контролем оперштаба, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров.По данным Минобороны, в ночь на четверг силами ПВО перехвачено и уничтожено три беспилотника самолетного типа над территорией Тамбовской области. "Благодаря слаженной работе средств противовоздушной обороны пострадавших нет. Благодарю всех, кто защищает мирных граждан от террористических атак. Ситуация на территории Тамбовской области стабильная и находится под полным контролем оперативного штаба", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939251818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, происшествия
Тамбовская область, Максим Егоров, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал
Губернатор Егоров: при ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал