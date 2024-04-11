https://ria.ru/20240411/bpla-1939273875.html

При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал

При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024

При ночной атаке БПЛА в Тамбовской области никто не пострадал

Никто из жителей Тамбовской области не пострадал при ночной атаке БПЛА, ситуация в регионе стабильная и находится под контролем оперштаба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:36

2024-04-11T10:36

2024-04-11T10:36

тамбовская область

максим егоров

специальная военная операция на украине

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Никто из жителей Тамбовской области не пострадал при ночной атаке БПЛА, ситуация в регионе стабильная и находится под контролем оперштаба, сообщил РИА Новости губернатор Максим Егоров.По данным Минобороны, в ночь на четверг силами ПВО перехвачено и уничтожено три беспилотника самолетного типа над территорией Тамбовской области. "Благодаря слаженной работе средств противовоздушной обороны пострадавших нет. Благодарю всех, кто защищает мирных граждан от террористических атак. Ситуация на территории Тамбовской области стабильная и находится под полным контролем оперативного штаба", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939251818.html

тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тамбовская область, максим егоров, происшествия