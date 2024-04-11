https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939232207.html

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа Липецкой области отменена, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:40

2024-04-11T02:40

2024-04-11T02:40

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа Липецкой области отменена, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее в четверг во всем регионе была объявлена воздушная опасность. Немногим позднее Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Добровского округа, а следом - что на строящее здание больницы в селе Доброе упал БПЛА, жертв нет. "Внимание! Отбой "Угрозы атаки БПЛА" на территории Добровского округа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240315/bespilotniki-1933103379.html

липецкая область

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2024

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов