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В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа Липецкой области отменена, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:40
2024-04-11T02:40
2024-04-11T02:40
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа Липецкой области отменена, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее в четверг во всем регионе была объявлена воздушная опасность. Немногим позднее Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Добровского округа, а следом - что на строящее здание больницы в селе Доброе упал БПЛА, жертв нет. "Внимание! Отбой "Угрозы атаки БПЛА" на территории Добровского округа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240315/bespilotniki-1933103379.html
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Специальная военная операция на Украине
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
Губернатор Артамонов отменил в Липецкой области угрозу атаки БПЛА