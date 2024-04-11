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При атаке дрона на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек - РИА Новости, 11.04.2024
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09:46 11.04.2024 (обновлено: 09:53 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939260662.html
При атаке дрона на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек
При атаке дрона на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек - РИА Новости, 11.04.2024
При атаке дрона на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек
Пять мирных жителей пострадали в четверг утром при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:46
2024-04-11T09:53
горловка
ясиноватая
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в четверг утром при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Пять мирных жителей сегодня утром пострадали в результате агрессии вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.Глава региона сообщил, что ранения получили водитель маршрутного автобуса и пассажиры: девочка-подросток 2006 года рождения, мужчины 1970 и 1983 годов рождения, женщины 1974 и 1979 годов рождения. Отмечается, что состояние пострадавших – средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка поврежден автомобиль."На данный момент зафиксировано четыре обстрела со стороны противника. Выпущено восемь боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные беспилотные летательные аппараты", - резюмировал Пушилин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинский беспилотник в 06.50 обстрелял Кировский район Донецка и в 08.00 - трассу Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе ДНР.
https://ria.ru/20240411/zhurnalisty-1939250177.html
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939245067.html
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горловка, ясиноватая, денис пушилин, происшествия
Горловка, Ясиноватая, Денис Пушилин, Происшествия
При атаке дрона на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек

Пушилин: при атаке БПЛА на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в четверг утром при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Пять мирных жителей сегодня утром пострадали в результате агрессии вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
СМИ сообщили о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле в ЛНР
08:41
Глава региона сообщил, что ранения получили водитель маршрутного автобуса и пассажиры: девочка-подросток 2006 года рождения, мужчины 1970 и 1983 годов рождения, женщины 1974 и 1979 годов рождения. Отмечается, что состояние пострадавших – средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка поврежден автомобиль.
"На данный момент зафиксировано четыре обстрела со стороны противника. Выпущено восемь боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные беспилотные летательные аппараты", - резюмировал Пушилин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинский беспилотник в 06.50 обстрелял Кировский район Донецка и в 08.00 - трассу Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе ДНР.
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ГорловкаЯсиноватаяДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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