https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939260662.html

При атаке дрона на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек

При атаке дрона на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек - РИА Новости, 11.04.2024

При атаке дрона на трассе Ясиноватая — Горловка пострадали пять человек

Пять мирных жителей пострадали в четверг утром при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:46

2024-04-11T09:46

2024-04-11T09:53

горловка

ясиноватая

денис пушилин

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в четверг утром при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Пять мирных жителей сегодня утром пострадали в результате агрессии вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.Глава региона сообщил, что ранения получили водитель маршрутного автобуса и пассажиры: девочка-подросток 2006 года рождения, мужчины 1970 и 1983 годов рождения, женщины 1974 и 1979 годов рождения. Отмечается, что состояние пострадавших – средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка поврежден автомобиль."На данный момент зафиксировано четыре обстрела со стороны противника. Выпущено восемь боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные беспилотные летательные аппараты", - резюмировал Пушилин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинский беспилотник в 06.50 обстрелял Кировский район Донецка и в 08.00 - трассу Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе ДНР.

https://ria.ru/20240411/zhurnalisty-1939250177.html

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939245067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, ясиноватая, денис пушилин, происшествия