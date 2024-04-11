https://ria.ru/20240411/armeniya-1939278304.html

Вице-премьер Армении рассказал о сотрудничестве с США и ЕС

Вице-премьер Армении рассказал о сотрудничестве с США и ЕС - РИА Новости, 11.04.2024

Вице-премьер Армении рассказал о сотрудничестве с США и ЕС

Сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:56

2024-04-11T10:56

2024-04-11T10:56

в мире

сша

армения

ереван

мгер григорян

урсула фон дер ляйен

энтони блинкен

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера республики Никола Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Перед заседанием фон дер Ляйен пообещала выделить Армении 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие четыре года. "Республика Армения анонсировала о своем намерении дальнейшей диверсификации своих торгово-экономических связей. Такую экономическую политику сегодня ведут практически все страны, и это не делается против какой-либо страны или союза... Политика диверсификации торгово-экономических связей не направлена против каких-либо союзов, тем более против ЕАЭС", - заявил Григорян, отвечая на вопросы, не мешает ли тесное взаимодействие с США и ЕС участию Армении в ЕАЭС и собирается ли страна выходить из этого объединения.

https://ria.ru/20240402/armeniya-1937307764.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, армения, ереван, мгер григорян, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, евразийский экономический союз, евросоюз, еврокомиссия