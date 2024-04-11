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Вице-премьер Армении рассказал о сотрудничестве с США и ЕС - РИА Новости, 11.04.2024
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10:56 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/armeniya-1939278304.html
Вице-премьер Армении рассказал о сотрудничестве с США и ЕС
Вице-премьер Армении рассказал о сотрудничестве с США и ЕС - РИА Новости, 11.04.2024
Вице-премьер Армении рассказал о сотрудничестве с США и ЕС
Сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:56
2024-04-11T10:56
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армения
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мгер григорян
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энтони блинкен
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера республики Никола Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Перед заседанием фон дер Ляйен пообещала выделить Армении 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие четыре года. "Республика Армения анонсировала о своем намерении дальнейшей диверсификации своих торгово-экономических связей. Такую экономическую политику сегодня ведут практически все страны, и это не делается против какой-либо страны или союза... Политика диверсификации торгово-экономических связей не направлена против каких-либо союзов, тем более против ЕАЭС", - заявил Григорян, отвечая на вопросы, не мешает ли тесное взаимодействие с США и ЕС участию Армении в ЕАЭС и собирается ли страна выходить из этого объединения.
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в мире, сша, армения, ереван, мгер григорян, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, евразийский экономический союз, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Армения, Ереван, Мгер Григорян, Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В мире
Вице-премьер Армении рассказал о сотрудничестве с США и ЕС

Вице-премьер Армении: сотрудничество Еревана с США не направлено против ЕАЭС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера республики Никола Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Перед заседанием фон дер Ляйен пообещала выделить Армении 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие четыре года.
"Республика Армения анонсировала о своем намерении дальнейшей диверсификации своих торгово-экономических связей. Такую экономическую политику сегодня ведут практически все страны, и это не делается против какой-либо страны или союза... Политика диверсификации торгово-экономических связей не направлена против каких-либо союзов, тем более против ЕАЭС", - заявил Григорян, отвечая на вопросы, не мешает ли тесное взаимодействие с США и ЕС участию Армении в ЕАЭС и собирается ли страна выходить из этого объединения.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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