https://ria.ru/20240411/advokat-1939375835.html

Адвокат прокомментировал заявление Байдена о закрытии дела Ассанжа

Адвокат прокомментировал заявление Байдена о закрытии дела Ассанжа - РИА Новости, 11.04.2024

Адвокат прокомментировал заявление Байдена о закрытии дела Ассанжа

Заявление президента США Джо Байдена о возможности закрытия дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может быть связано с большим социальным и... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:15

2024-04-11T15:15

2024-04-11T15:15

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КИТО, 11 апр - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о возможности закрытия дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может быть связано с большим социальным и международным давлением, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Карлос Поведа. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа. "Возможно, (это заявление) вытекает из большого социального давления, мировой мобилизации (в поддержку Ассанжа - ред) и, кроме того, страна, защищающая свободы и обвиняющая журналиста в свободе выражения, - возможно, это причина", - сказал он. Также могло повлиять и давление со стороны Австралии, которая защищает своего гражданина. Адвокат также сообщил, что по его данным, США пока не представили запрошенные судом Лондона гарантии для Ассанжа. Парламент Австралии в феврале поддержал законопроект с требованием прекратить преследование Ассанжа, поддержку инициативе выразил премьер-министр страны. В конце марта Высокий суд Лондона, рассматривавший запрос США об экстрадиции, вынес решение в пользу Ассанжа. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928530949.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1936053154.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928414307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, сша, лондон, австралия, джулиан ассанж, джо байден, wikileaks