https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939080856.html

Медведчук: Залужный выиграл бы выборы президента Украины, согласно опросу

Медведчук: Залужный выиграл бы выборы президента Украины, согласно опросу - РИА Новости, 10.04.2024

Медведчук: Залужный выиграл бы выборы президента Украины, согласно опросу

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный победил бы на выборах президента Украины, если бы они состоялись в марте, написал в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру"... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:45

2024-04-10T13:45

2024-04-10T17:33

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный победил бы на выборах президента Украины, если бы они состоялись в марте, написал в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру" лидер запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Все бы хорошо, но такого украинского политика, как Залужный, просто не существует. Генерал Залужный не объявлял о своем походе в политику и не факт, что объявит. Реально Зеленский проигрывает не Залужному — он проигрывает сам себе", — подчеркнул Медведчук.По его словам, Зеленский оказался "приговором" не экс-президенту Петру Порошенко, как многие могли подумать во время дебатов, а всему народу Украины, ее государственности и независимости. Он, как и бывший глава государства, выбрал себя, свою славу и выгоду, а вовсе не интересы страны, указал Медведчук."Только у Порошенко хватило моральных сил проиграть и уйти с поста президента. У Зеленского таких сил не оказалось. Более того, он даже думать об этом не собирался", — отметил политик.Медведчук добавил, что Зеленский оказался безгранично циничным человеком. Нежелание слушать других и гипертрофированное самолюбие толкают его на антинародную политику, подчеркнул он. В частности, Медведчук назвал неслыханным запрет Зеленского на переговоры с Россией. Согласно данным компании СОЦИС, 69,3% украинцев выступали за диалог по различным аспектам конфликта и только 24% оказались против. "Но Зеленский заносчиво идет против этих почти 70%, хотя он выиграл выборы исключительно благодаря им", — добавил политик. Медведчук также указал, что, в отличие от Зеленского, украинский народ давно понял, что ставка на коллективный Запад оказалась безумием. Так, согласно данным компании Active Group, за год выросло количество граждан, которые считают, что экономическая поддержка Киева совершенно недостаточна. По словам политика, сейчас недовольных украинцев уже почти половина — 48,5%, тогда как в марте 2023 года этот показатель был на уровне 24,5%. При этом еще 41,4% жителей считают, что Запад помогает Киеву, но очень мало. "Итого Западом недовольны 89,9% респондентов. При этом 34,2% считают, что коллективный Запад помогать может больше, но не хочет", — подчеркнул Медведчук.Кроме того, он отметил, что 64,5% украинцев на подконтрольных Киеву территориях считают, что за последние несколько месяцев международная поддержка страны ослабла в той или иной мере. Помимо этого, люди не верят, что НАТО отправит свои войска сражаться за Украину. Таких, по словам Медведчука, более половины опрошенных — 56,6%. Политик добавил, что не "враги народа", не "агенты влияния" и не "российские шпионы", а официальная украинская социология говорит о том, что режим Зеленского приносит стране больше страданий, чем военный конфликт. В частности, агентство "Рейтинг" указывает, что 51% граждан назвали коррупцию более значимой проблемой для государства, нежели боевые действия (46%). Многие из опрошенных признались, что с начала конфликта на них гораздо больше оказывают негативное влияние подорожание продуктов (30%), тарифов (23%), безработица (19%), низкие пенсии (17%). При этом в гораздо меньшей мере они пострадали от боев (4%), потери жилья (3%) или вынужденного переселения (2%), подчеркнул Медведчук.По его словам, социологическая компания СОЦИС отмечает, что количество желающих критиковать украинскую власть во время конфликта в марте перевалило за половину и составило 52,7% опрошенных. "Те, кто считает, что критиковать власть в это время не стоит, оказались в меньшинстве — 37,4%. Украинская власть в целом стремительно теряет рейтинг", — отметил политик.Медведчук также задался вопросом: как Зеленский собирается загнать этого джина обратно в бутылку? Если речь идет о репрессиях, то на руках у украинцев огромное количество оружия, они обозлены, ослеплены отчаянием и не верят действующим властям, подчеркнул он. По словам политика, помимо официальных социологических данных, есть также информация о том, что на подконтрольной Киеву территории обстановка складывается гораздо хуже. Такая ситуация — приговор для режима Зеленского, "его жадной и глупой своры, тех, кто подобный антинародный режим поддерживает", заключил Медведчук.

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https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932097652.html

https://ria.ru/20231229/zelenskiy-1918916751.html

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