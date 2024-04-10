https://ria.ru/20240410/zakonotvorchestvo-1939121256.html

Госдума приняла в I чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Госдума приняла в I чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов - РИА Новости, 10.04.2024

Госдума приняла в I чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:52

2024-04-10T15:52

2024-04-10T16:33

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мигранты

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виктор водолацкий

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года. Ее авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий."Законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке.Проект предполагает отзыв разрешения на временное проживание и вид на жительство в случае, если суд отменил усыновление или аннулировал запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка. Кроме того, эта мера действует при признании недействительным брака с гражданином России, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, иностранцы, которые хотят проживать в России, должны знать русский язык, законы, уважать культуру страны и ее традиции."После принятия закона получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот смогут заключившие брак с россиянами иностранные граждане только в случае, если супруги проживают вместе не менее двух лет. Кроме того, поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России", — подчеркнул он.По словам спикера Госдумы, сейчас заключение фиктивного брака без намерения создать семью или оформление поддельного усыновления — одна их лазеек для нелегальной миграции. Он отметил, что некоторые фирмы оказывают подобные услуги за деньги и это необходимо пресечь.В свою очередь, депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин рассказал РИА Новости, что известны случаи, когда для получения гражданства через фиктивный брак мигранты платили по 500 тысяч рублей. Он подчеркнул: законопроект должен стать не "косметической мерой" для демонстрации, что работа в этом направлении ведется, — ему необходимо доказать свою эффективность в правоприменительной практике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, мигранты, андрей клишас, виктор водолацкий, ирина рукавишникова