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Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 962 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 962 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 962 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области поднялся до 962 сантиметров, сообщает глава Звериноголовского округа Марина... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:17

2024-04-10T13:17

2024-04-10T13:17

тобол (река)

вадим шумков

прорыв дамбы в орске

курганская область

россия

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области поднялся до 962 сантиметров, сообщает глава Звериноголовского округа Марина Панкратова в Telegram-канале. "Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское на 14.00 (12.00 мск) 10 апреля составляет 962 сантиметра", – написала Панкратова.Два часа назад администрация муниципалитета отмечала, что уровень воды в Тоболе поднялся до 952 сантиметров. Таким образом, сейчас до отметки опасного явления (в 1060 сантиметров) остается 98 единиц. Власти вновь призвали жителей муниципалитета, попадающего в зону возможного подтопления, эвакуироваться. Губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

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тобол (река)

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тобол (река), вадим шумков, прорыв дамбы в орске, курганская область, россия, наводнения в россии — 2024, происшествия