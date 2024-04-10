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Посольство США в Мексике опровергло данные о вербовке бандитов на Украину
Посольство США в Мексике опровергло данные о вербовке бандитов на Украину - РИА Новости, 10.04.2024
Посольство США в Мексике опровергло данные о вербовке бандитов на Украину
Дипломаты США в Мексике опровергли сообщение российской Службы внешней разведки о вербовке частными американскими военными компаниями отбывающих сроки в США... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:20
2024-04-10T03:20
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Дипломаты США в Мексике опровергли сообщение российской Службы внешней разведки о вербовке частными американскими военными компаниями отбывающих сроки в США членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте. "Как здесь говорят, клевета - если не запятнает, то запачкает", - написали сотрудники посольства США в соцсети Х в ответ на публикацию российской дипмиссии, предупреждающую о вербовке в США граждан Мексики и Колумбии. Пресс-бюро Службы внешней разведки России во вторник сообщило, что американские ЧВК начали вербовать членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в США, для участия в конфликте на Украине. В СВР добавили, что США намерены отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей уже этим летом. В случае согласия им обещают полную амнистию в расчете на то, что они никогда не вернутся, отметили в ведомстве. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
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сша, украина, мексика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
США, Украина, Мексика, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Посольство США в Мексике опровергло данные о вербовке бандитов на Украину
Посольство США в Мексике опровергло сообщение СВР о вербовке бандитов на Украину