https://ria.ru/20240410/turizm-1938980008.html

У россиян вырос горизонт планирования путешествий, показало исследование

У россиян вырос горизонт планирования путешествий, показало исследование - РИА Новости, 10.04.2024

У россиян вырос горизонт планирования путешествий, показало исследование

Российские туристы стали увереннее в завтрашних поездках, глубина бронирования гостиниц по стране выросла за год в полтора раза, до 15 дней до заезда,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T05:46

2024-04-10T05:46

2024-04-10T05:46

туризм

россия

камчатский край

калининградская область

мтс

отдых в россии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские туристы стали увереннее в завтрашних поездках, глубина бронирования гостиниц по стране выросла за год в полтора раза, до 15 дней до заезда, рассказали РИА Новости в системе бронирования отелей Bronevik.com (входит в МТС Travel), основываясь на собственных данных. Там изучили бронирования отелей и других объектов размещения по России в первом квартале текущего года и сравнили с аналогичным периодом 2023 года. "Согласно исследованию, горизонт планирования путешествий вырос в 1,5 раза, а доля спонтанных поездок по стране постепенно снижается", - рассказали в сервисе. Аналитики отметили, что по итогам января-марта в среднем россияне выбирали и оплачивали размещение за 15 дней до заезда, в то время как годом ранее они делали это лишь за 10 дней. "Одновременно снижается доля спонтанных путешествий - 41% бронирований отелей и других объектов по России были сделаны за 1-3 дня до заезда. В 2023 году этот показатель составлял 45%", - добавили в компании. Там пояснили, что эти факторы "свидетельствуют о росте потребительской уверенности у российских туристов". Лидером по глубине бронирования стал Камчатский край, отметили в Bronevik.com. "Здесь туристическое жилье бронировали в среднем за 58 дней до заезда. Очевидно, путешественники заранее искали самые выгодные варианты, так как этот регион располагает небольшим количеством объектов размещения", - пояснили в сервисе. В топ-10, по данным компании, вошли сразу четыре кавказские республики – Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня и Северная Осетия. Помимо них в лидерах популярные курортные направления: Калининградская область, Краснодарский и Ставропольский края. "Мы видим, что активнее всего увеличивается глубина бронирования на туристических направлениях, набравших популярность в последние несколько лет. Эти регионы еще не обладают достаточным номерным фондом, чтобы закрыть многократно возросший спрос. Именно поэтому туристы стараются бронировать там отели заранее, стремясь получить качественный отдых за разумные деньги. Дополнительным стимулом становятся тарифы раннего бронирования, которые отельеры стали предлагать все чаще", - привели в Bronevik.com комментарий исполнительного директора платформы Марины Гончаренко. Bronevik.com - российский отельный консолидатор с более 60 тысячами объектов размещения в 4 тысячах населенных пунктах.

https://ria.ru/20231205/kurorty-1913665862.html

https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938483319.html

https://ria.ru/20231209/otel-1914627498.html

россия

камчатский край

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, камчатский край, калининградская область, мтс, отдых в россии