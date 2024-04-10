https://ria.ru/20240410/tsentrobank-1939103495.html

Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин

Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин - РИА Новости, 10.04.2024

Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин

Руководство Центрального Банка РФ с вызовами справилось, депутаты надеются, что ставка будет снижаться, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:50

2024-04-10T14:50

2024-04-10T14:50

экономика

россия

вячеслав володин

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Руководство Центрального Банка РФ с вызовами справилось, депутаты надеются, что ставка будет снижаться, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в среду представляет в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Руководство Центрального Банка с вызовами справилось… мы надеемся с вами, что ставка будет снижаться… и Эльвира Сахипзадовна слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность", - сказал он на пленарном заседании. Он добавил, что сейчас во главе ЦБ "самая профессиональная руководитель".

https://ria.ru/20240410/bednost-1939074607.html

https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)