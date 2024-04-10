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Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин
Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин - РИА Новости, 10.04.2024
Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин
Руководство Центрального Банка РФ с вызовами справилось, депутаты надеются, что ставка будет снижаться, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:50
2024-04-10T14:50
2024-04-10T14:50
экономика
россия
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Руководство Центрального Банка РФ с вызовами справилось, депутаты надеются, что ставка будет снижаться, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в среду представляет в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Руководство Центрального Банка с вызовами справилось… мы надеемся с вами, что ставка будет снижаться… и Эльвира Сахипзадовна слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность", - сказал он на пленарном заседании. Он добавил, что сейчас во главе ЦБ "самая профессиональная руководитель".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин
Володин: депутаты надеются, что ставка будет снижаться