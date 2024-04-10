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Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин - РИА Новости, 10.04.2024
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14:50 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/tsentrobank-1939103495.html
Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин
Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин - РИА Новости, 10.04.2024
Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин
Руководство Центрального Банка РФ с вызовами справилось, депутаты надеются, что ставка будет снижаться, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:50
2024-04-10T14:50
экономика
россия
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Руководство Центрального Банка РФ с вызовами справилось, депутаты надеются, что ставка будет снижаться, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в среду представляет в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Руководство Центрального Банка с вызовами справилось… мы надеемся с вами, что ставка будет снижаться… и Эльвира Сахипзадовна слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность", - сказал он на пленарном заседании. Он добавил, что сейчас во главе ЦБ "самая профессиональная руководитель".
https://ria.ru/20240410/bednost-1939074607.html
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экономика, россия, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Руководство Центробанка справилось с вызовами, заявил Володин

Володин: депутаты надеются, что ставка будет снижаться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Руководство Центрального Банка РФ с вызовами справилось, депутаты надеются, что ставка будет снижаться, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в среду представляет в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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"Руководство Центрального Банка с вызовами справилось… мы надеемся с вами, что ставка будет снижаться… и Эльвира Сахипзадовна слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность", - сказал он на пленарном заседании.
Он добавил, что сейчас во главе ЦБ "самая профессиональная руководитель".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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12:15
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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