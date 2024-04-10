https://ria.ru/20240410/tramp-1938965508.html

Трампа пригласили посетить Украину, заявил Зеленский

Трампа пригласили посетить Украину, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.04.2024

Трампа пригласили посетить Украину, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bild, что экс-президента США Дональда Трампа пригласили посетить Украину, он также готов провести с ним переговоры. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T00:07

2024-04-10T00:07

2024-04-10T00:07

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джейсон миллер

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bild, что экс-президента США Дональда Трампа пригласили посетить Украину, он также готов провести с ним переговоры. "Сам я ему не звонил. Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично", - утверждает Зеленский. "Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я определенно готов с ним встретиться", - добавил он. Зеленский также заявил, что готов с интересом выслушать Трампа, если у того "действительно" есть собственный подход, как быстро завершить военный конфликт. Однако вариант отказа от территорий, изложенный в статье Washington Post, Зеленский отверг как "очень примитивный". Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, Трамп приватно заявлял, будто может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот отказался от притязаний на Крым и Донбасс. Позже советник Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения СМИ, что у того есть план по завершению конфликта на Украине, об этом писало издание New York Post.

https://ria.ru/20240407/tramp-1938412116.html

https://ria.ru/20240119/konflikt-1922449034.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джейсон миллер, bild