Рейтинг@Mail.ru
Трампа пригласили посетить Украину, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/tramp-1938965508.html
Трампа пригласили посетить Украину, заявил Зеленский
Трампа пригласили посетить Украину, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.04.2024
Трампа пригласили посетить Украину, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bild, что экс-президента США Дональда Трампа пригласили посетить Украину, он также готов провести с ним переговоры. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:07
2024-04-10T00:07
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
джейсон миллер
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916241497_0:68:2788:1636_1920x0_80_0_0_31aa320289111cda032de066127d3873.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bild, что экс-президента США Дональда Трампа пригласили посетить Украину, он также готов провести с ним переговоры. "Сам я ему не звонил. Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично", - утверждает Зеленский. "Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я определенно готов с ним встретиться", - добавил он. Зеленский также заявил, что готов с интересом выслушать Трампа, если у того "действительно" есть собственный подход, как быстро завершить военный конфликт. Однако вариант отказа от территорий, изложенный в статье Washington Post, Зеленский отверг как "очень примитивный". Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, Трамп приватно заявлял, будто может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот отказался от притязаний на Крым и Донбасс. Позже советник Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения СМИ, что у того есть план по завершению конфликта на Украине, об этом писало издание New York Post.
https://ria.ru/20240407/tramp-1938412116.html
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922449034.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916241497_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b8ef9ade616962c9d9d800e142f9aa3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джейсон миллер, bild
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джейсон Миллер, Bild, В мире
В мире
Трампа пригласили посетить Украину, заявил Зеленский

Зеленский: Трампа пригласили посетить Украину

© AP Photo / Charlie Neibergall Дональд Трамп во время предвыборного митинга
 Дональд Трамп во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bild, что экс-президента США Дональда Трампа пригласили посетить Украину, он также готов провести с ним переговоры.
"Сам я ему не звонил. Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично", - утверждает Зеленский.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
СМИ: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс
7 апреля, 16:24
"Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я определенно готов с ним встретиться", - добавил он.
Зеленский также заявил, что готов с интересом выслушать Трампа, если у того "действительно" есть собственный подход, как быстро завершить военный конфликт. Однако вариант отказа от территорий, изложенный в статье Washington Post, Зеленский отверг как "очень примитивный".
Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, Трамп приватно заявлял, будто может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот отказался от притязаний на Крым и Донбасс. Позже советник Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения СМИ, что у того есть план по завершению конфликта на Украине, об этом писало издание New York Post.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине
19 января, 23:57
 
В миреВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжейсон МиллерBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала