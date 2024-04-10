https://ria.ru/20240410/su-25-1938978307.html

ВКС с высокой точностью уничтожили опорный пункт ВСУ

ВКС с высокой точностью уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

ВКС с высокой точностью уничтожили опорный пункт ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт войск Украины на северодонецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T05:05

2024-04-10T05:05

2024-04-10T05:05

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт войск Украины на северодонецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - сказали в ведомстве. Там отметили, что после применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, добавили в Минобороны. Из видео удара, опубликованного министерством, следует, что опорный пункт ВСУ был поражен с высокой точностью.

https://ria.ru/20240409/sklad-1938763651.html

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html

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россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25