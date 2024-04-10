https://ria.ru/20240410/spetsoperatsiya-1939118402.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.04.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.04.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:04

2024-04-10T16:04

2024-04-10T16:04

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 апреля 2024 годаЗа минувшие сутки и российские войска отразили 18 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Параллельно поражены живая сила и техника противника в 128 районах. Уничтожены база вооружения и боеприпасов, два цеха сборки беспилотников, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили 172 украинских дрона, три управляемые авиабомбы Hammer и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 583 самолета, 270 вертолетов, 20089 беспилотников, 499 зенитных ракетных комплекса, 1266 реактивных систем залпового огня, 15741 танк и других бронемашин, 8802 орудия полевой артиллерии и 20852 единицы автомобильной техники.

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