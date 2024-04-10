Швейцария выделит 5,5 миллиарда долларов на восстановление Украины
Швейцария к 2036 году выделит на восстановление Украины 5,5 миллиарда долларов
Город Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Правительство Швейцарии хочет к 2036 году выделить 5,5 миллиарда долларов на поддержку восстановления Украины, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к 2028 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"С февраля 2022 года Швейцария удовлетворяет гуманитарные потребности населения и вносит вклад в экономическое развитие и восстановление страны в долгосрочной перспективе. Эта поддержка основана на уже существующем сотрудничестве с Украиной и будет усилена в течение следующих двенадцати лет. Об этом объявил Федеральный совет на своем заседании 10 апреля 2024 года. Он планирует выделить на эти цели в общей сложности 5 миллиардов франков (около 5,5 миллиарда долларов – ред.) к 2036 году. На начальном этапе к 2028 году из бюджета международного сотрудничества должен быть запрошен пакет в размере около 1,5 миллиарда франков (около 1,66 миллиарда долларов – ред.)", - сказано в документе.
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Ведомство напоминает, что Швейцария уже потратила 3,3 миллиарда долларов на помощь Украине, в том числе 2,8 миллиарда долларов на прием украинских беженцев в стране. Федеральный совет обратится в парламент с просьбой одобрить этот новый проект финансовой помощи.
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"С помощью принятых до сих пор и запланированных мер Швейцария также способствует стабильности в Европе и сокращению миграционных потоков. Она также косвенно укрепляет безопасность, процветание и независимость Швейцарии", - считают власти.
В феврале Всемирный банк оценил затраты на восстановление Украины в течение следующего десятилетия в 486 миллиардов долларов.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.
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