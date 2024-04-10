https://ria.ru/20240410/shveytsariya-1939099990.html

Швейцария выделит 5,5 миллиарда долларов на восстановление Украины

Швейцария выделит 5,5 миллиарда долларов на восстановление Украины - РИА Новости, 10.04.2024

Швейцария выделит 5,5 миллиарда долларов на восстановление Украины

Правительство Швейцарии хочет к 2036 году выделить 5,5 миллиарда долларов на поддержку восстановления Украины, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:39

2024-04-10T14:39

2024-04-10T14:55

швейцария

украина

берн (кантон)

нато

всемирный банк

евросоюз

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Правительство Швейцарии хочет к 2036 году выделить 5,5 миллиарда долларов на поддержку восстановления Украины, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к 2028 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "С февраля 2022 года Швейцария удовлетворяет гуманитарные потребности населения и вносит вклад в экономическое развитие и восстановление страны в долгосрочной перспективе. Эта поддержка основана на уже существующем сотрудничестве с Украиной и будет усилена в течение следующих двенадцати лет. Об этом объявил Федеральный совет на своем заседании 10 апреля 2024 года. Он планирует выделить на эти цели в общей сложности 5 миллиардов франков (около 5,5 миллиарда долларов – ред.) к 2036 году. На начальном этапе к 2028 году из бюджета международного сотрудничества должен быть запрошен пакет в размере около 1,5 миллиарда франков (около 1,66 миллиарда долларов – ред.)", - сказано в документе. Ведомство напоминает, что Швейцария уже потратила 3,3 миллиарда долларов на помощь Украине, в том числе 2,8 миллиарда долларов на прием украинских беженцев в стране. Федеральный совет обратится в парламент с просьбой одобрить этот новый проект финансовой помощи. "С помощью принятых до сих пор и запланированных мер Швейцария также способствует стабильности в Европе и сокращению миграционных потоков. Она также косвенно укрепляет безопасность, процветание и независимость Швейцарии", - считают власти. В феврале Всемирный банк оценил затраты на восстановление Украины в течение следующего десятилетия в 486 миллиардов долларов. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.

https://ria.ru/20231006/shveytsariya-1900852215.html

https://ria.ru/20240219/konferentsiya-1928298450.html

швейцария

украина

берн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, украина, берн (кантон), нато, всемирный банк, евросоюз