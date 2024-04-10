https://ria.ru/20240410/prigovor-1939099824.html
Уроженцу Дагестана вынесли приговор за конфликт в московском автобусе
Уроженцу Дагестана вынесли приговор за конфликт в московском автобусе - РИА Новости, 10.04.2024
Уроженцу Дагестана вынесли приговор за конфликт в московском автобусе
Коптевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который повздорил с водителем и пассажирами автобуса, сообщили РИА РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:38
2024-04-10T14:38
2024-04-10T14:38
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калужская область
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Коптевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который повздорил с водителем и пассажирами автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Болатукаеву Шугаибу Данияловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 190 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. 31-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а,б,в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В столичной прокуратуре сообщили, что в январе 2022 года ранее судимый Болатукаев, находясь в автобусе, двигающемся по улице Космодемьянских, потребовал у водителя произвести остановку в неустановленном месте. "Получив отказ, осужденный нанес удары по входной двери кабины водителя и высказал в его адрес оскорбления", - говорится в телеграм-канале ведомства. Пассажиры сделали Болатукаеву замечание, на что он, "грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, нарушая общепринятые нормы и правила поведения, демонстрируя пренебрежительное отношение к гражданам", стал передвигаться по салону и "высказывать угрозы применения насилия к группе лиц по национальному признаку", сообщили в ведомстве. Болатукаева задержали в Калужской области и впоследствии арестовали в Москве. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал его принести извинения и отметил, что такое поведение должны оценить правоохранители.
https://ria.ru/20231106/domogatelstvo-1907718229.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, калужская область, сергей меликов
Происшествия, Москва, Россия, Калужская область, Сергей Меликов
Уроженцу Дагестана вынесли приговор за конфликт в московском автобусе
Уроженец Дагестана получил пять лет колонии за конфликт в московском автобусе
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Коптевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который повздорил с водителем и пассажирами автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Болатукаеву Шугаибу Данияловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 190 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
31-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а,б,в" ч. 1 ст. 213 УК РФ
(хулиганство), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В столичной прокуратуре сообщили, что в январе 2022 года ранее судимый Болатукаев, находясь в автобусе, двигающемся по улице Космодемьянских, потребовал у водителя произвести остановку в неустановленном месте. "Получив отказ, осужденный нанес удары по входной двери кабины водителя и высказал в его адрес оскорбления", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Пассажиры сделали Болатукаеву замечание, на что он, "грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, нарушая общепринятые нормы и правила поведения, демонстрируя пренебрежительное отношение к гражданам", стал передвигаться по салону и "высказывать угрозы применения насилия к группе лиц по национальному признаку", сообщили в ведомстве.
Болатукаева задержали в Калужской области
и впоследствии арестовали в Москве. Глава Дагестана Сергей Меликов
призвал его принести извинения и отметил, что такое поведение должны оценить правоохранители.