https://ria.ru/20240410/prigovor-1939099824.html

Уроженцу Дагестана вынесли приговор за конфликт в московском автобусе

Уроженцу Дагестана вынесли приговор за конфликт в московском автобусе - РИА Новости, 10.04.2024

Уроженцу Дагестана вынесли приговор за конфликт в московском автобусе

Коптевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который повздорил с водителем и пассажирами автобуса, сообщили РИА РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:38

2024-04-10T14:38

2024-04-10T14:38

происшествия

москва

россия

калужская область

сергей меликов

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Коптевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который повздорил с водителем и пассажирами автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Болатукаеву Шугаибу Данияловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 190 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. 31-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а,б,в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В столичной прокуратуре сообщили, что в январе 2022 года ранее судимый Болатукаев, находясь в автобусе, двигающемся по улице Космодемьянских, потребовал у водителя произвести остановку в неустановленном месте. "Получив отказ, осужденный нанес удары по входной двери кабины водителя и высказал в его адрес оскорбления", - говорится в телеграм-канале ведомства. Пассажиры сделали Болатукаеву замечание, на что он, "грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, нарушая общепринятые нормы и правила поведения, демонстрируя пренебрежительное отношение к гражданам", стал передвигаться по салону и "высказывать угрозы применения насилия к группе лиц по национальному признаку", сообщили в ведомстве. Болатукаева задержали в Калужской области и впоследствии арестовали в Москве. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал его принести извинения и отметил, что такое поведение должны оценить правоохранители.

https://ria.ru/20231106/domogatelstvo-1907718229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, калужская область, сергей меликов