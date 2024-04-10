https://ria.ru/20240410/pozhar-1939203167.html

На юго-западе Москвы сгорел частный дом

На юго-западе Москвы сгорел частный дом - РИА Новости, 10.04.2024

На юго-западе Москвы сгорел частный дом

От частного двухэтажного дома, который горел на юго-западе Москвы на 250 квадратных метрах, остались стены первого этажа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:35

2024-04-10T20:35

2024-04-10T20:44

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. От частного двухэтажного дома, который горел на юго-западе Москвы на 250 квадратных метрах, остались стены первого этажа, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас там нет ни уличного освещения, ни освещения на территории самого участка. От дома остались стены первого этажа, там пожарные занимаются проливкой. Местами периодически возникает дым. Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что пожар разгорелся на юго-западе Москвы по адресу 1-й Богучарский переулок, дом 11, предварительно, никто не пострадал. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что горел частный двухэтажный дом на площади 250 квадратных метров. Пожар удалось потушить.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)