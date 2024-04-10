https://ria.ru/20240410/pozhar-1939203167.html
На юго-западе Москвы сгорел частный дом
На юго-западе Москвы сгорел частный дом - РИА Новости, 10.04.2024
На юго-западе Москвы сгорел частный дом
От частного двухэтажного дома, который горел на юго-западе Москвы на 250 квадратных метрах, остались стены первого этажа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:35
2024-04-10T20:35
2024-04-10T20:44
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. От частного двухэтажного дома, который горел на юго-западе Москвы на 250 квадратных метрах, остались стены первого этажа, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас там нет ни уличного освещения, ни освещения на территории самого участка. От дома остались стены первого этажа, там пожарные занимаются проливкой. Местами периодически возникает дым. Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что пожар разгорелся на юго-западе Москвы по адресу 1-й Богучарский переулок, дом 11, предварительно, никто не пострадал. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что горел частный двухэтажный дом на площади 250 квадратных метров. Пожар удалось потушить.
https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-западе Москвы сгорел частный дом
От частного дома, который горел на юго-западе Москвы, остались стены 1-го этажа
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. От частного двухэтажного дома, который горел на юго-западе Москвы на 250 квадратных метрах, остались стены первого этажа, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас там нет ни уличного освещения, ни освещения на территории самого участка. От дома остались стены первого этажа, там пожарные занимаются проливкой. Местами периодически возникает дым.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что пожар разгорелся на юго-западе Москвы по адресу 1-й Богучарский переулок, дом 11, предварительно, никто не пострадал. Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что горел частный двухэтажный дом на площади 250 квадратных метров. Пожар удалось потушить.