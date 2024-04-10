https://ria.ru/20240410/orenburg-1939035413.html

Мэр Оренбурга рассказал о ситуации в городе

Мэр Оренбурга рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 10.04.2024

Мэр Оренбурга рассказал о ситуации в городе

Все системы жизнеобеспечения в частично затопленном Оренбурге на данный момент работают в штатном режиме, сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:27

2024-04-10T11:27

2024-04-10T11:29

происшествия

оренбург

оренбургская область

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения в частично затопленном Оренбурге на данный момент работают в штатном режиме, сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". "На настоящий момент все работает в штатном режиме. Запас у нас до отключения ТП и соответственно насосных станций еще есть", - сказал Салмин. При этом он отметил, что если вода поднимется еще на 60-80 сантиметров, Южно-Уральский водозабор будет отключен. Тогда третья часть города будет ограничена в водоснабжении. Очистные сооружения в Оренбурге на данный момент работают в штатном режиме, сообщил мэр."Очистные сооружения сейчас работают в штатном режиме, запас еще суши у нас там есть. Дальше - соответственно, мониторим ситуацию и уже будем действовать согласно плану ЧС", - сказал Салмин.Он также заверил, что на сегодняшний день нет никаких угроз в плане приготовления пищи в образовательных учреждениях города.По данным мэра, все магазины, аптеки и учреждения здравоохранения в Оренбурге работают."Все магазины, аптеки, сеть учреждений здравоохранения, социальные службы наши работают в напряженном, но рабочем режиме", - сказал Салмин.Мэр города отметил, что в настоящее время идет большой поток обращений граждан в связи с выплатами.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

оренбург

оренбургская область

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Кадры из района Авиагородок в Оренбурге Кадры из района Авиагородок в Оренбурге. Чтобы передвигаться по улицам, нужны либо лодка, либо водонепроницаемый костюм. 2024-04-10T11:27 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, оренбургская область, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске