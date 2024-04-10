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Мэр Оренбурга рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 10.04.2024
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11:27 10.04.2024 (обновлено: 11:29 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939035413.html
Мэр Оренбурга рассказал о ситуации в городе
Мэр Оренбурга рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 10.04.2024
Мэр Оренбурга рассказал о ситуации в городе
Все системы жизнеобеспечения в частично затопленном Оренбурге на данный момент работают в штатном режиме, сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:27
2024-04-10T11:29
происшествия
оренбург
оренбургская область
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения в частично затопленном Оренбурге на данный момент работают в штатном режиме, сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". "На настоящий момент все работает в штатном режиме. Запас у нас до отключения ТП и соответственно насосных станций еще есть", - сказал Салмин. При этом он отметил, что если вода поднимется еще на 60-80 сантиметров, Южно-Уральский водозабор будет отключен. Тогда третья часть города будет ограничена в водоснабжении. Очистные сооружения в Оренбурге на данный момент работают в штатном режиме, сообщил мэр."Очистные сооружения сейчас работают в штатном режиме, запас еще суши у нас там есть. Дальше - соответственно, мониторим ситуацию и уже будем действовать согласно плану ЧС", - сказал Салмин.Он также заверил, что на сегодняшний день нет никаких угроз в плане приготовления пищи в образовательных учреждениях города.По данным мэра, все магазины, аптеки и учреждения здравоохранения в Оренбурге работают."Все магазины, аптеки, сеть учреждений здравоохранения, социальные службы наши работают в напряженном, но рабочем режиме", - сказал Салмин.Мэр города отметил, что в настоящее время идет большой поток обращений граждан в связи с выплатами.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
оренбург
оренбургская область
орск
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Кадры из района Авиагородок в Оренбурге
Кадры из района Авиагородок в Оренбурге. Чтобы передвигаться по улицам, нужны либо лодка, либо водонепроницаемый костюм.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Мэр Оренбурга рассказал о ситуации в городе

Мэр Оренбурга: все системы жизнеобеспечения в городе работают штатно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная Уральская улица в Оренбурге
Подтопленная Уральская улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопленная Уральская улица в Оренбурге
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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения в частично затопленном Оренбурге на данный момент работают в штатном режиме, сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24".
"На настоящий момент все работает в штатном режиме. Запас у нас до отключения ТП и соответственно насосных станций еще есть", - сказал Салмин.
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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При этом он отметил, что если вода поднимется еще на 60-80 сантиметров, Южно-Уральский водозабор будет отключен. Тогда третья часть города будет ограничена в водоснабжении.
Очистные сооружения в Оренбурге на данный момент работают в штатном режиме, сообщил мэр.
"Очистные сооружения сейчас работают в штатном режиме, запас еще суши у нас там есть. Дальше - соответственно, мониторим ситуацию и уже будем действовать согласно плану ЧС", - сказал Салмин.
Он также заверил, что на сегодняшний день нет никаких угроз в плане приготовления пищи в образовательных учреждениях города.
По данным мэра, все магазины, аптеки и учреждения здравоохранения в Оренбурге работают.
"Все магазины, аптеки, сеть учреждений здравоохранения, социальные службы наши работают в напряженном, но рабочем режиме", - сказал Салмин.
Мэр города отметил, что в настоящее время идет большой поток обращений граждан в связи с выплатами.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
 
ПроисшествияОренбургОренбургская областьОрскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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