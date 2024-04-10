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В Одессе прогремел новый взрыв, пишут украинские СМИ
В Одессе прогремел новый взрыв, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
В Одессе прогремел новый взрыв, пишут украинские СМИ
Новый взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:29
2024-04-10T09:29
2024-04-10T09:29
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в среду глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе из-за взрывов. "В Одессе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Одессе прогремел новый взрыв, пишут украинские СМИ
Украинское издание "Общественное": в Одессе прогремел новый взрыв