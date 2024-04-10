https://ria.ru/20240410/odessa-1939001475.html

В Одессе прогремел новый взрыв, пишут украинские СМИ

В Одессе прогремел новый взрыв, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 10.04.2024

В Одессе прогремел новый взрыв, пишут украинские СМИ

Новый взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:29

2024-04-10T09:29

2024-04-10T09:29

в мире

одесса

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_6f0125e669bc5776d22d5ac8e88196a1.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в среду глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе из-за взрывов. "В Одессе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240410/odessa-1938989954.html

https://ria.ru/20231227/vzryvy-1918342682.html

одесса

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины