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Суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Игорю Стрелкову
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Игорю Стрелкову - РИА Новости, 10.04.2024
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Игорю Стрелкову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 15 мая рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:47
2024-04-10T14:47
2024-04-10T14:51
происшествия
донецкая народная республика
александр молохов
московский городской суд
telegram
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 15 мая рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. "Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 15 мая, в 14.00", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Слушания проходили в закрытом режиме. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, александр молохов, московский городской суд, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Александр Молохов, Московский городской суд, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Игорю Стрелкову
Суд в середине мая рассмотрит жалобу на четырехлетний приговор Игорю Стрелкову