https://ria.ru/20240410/obzhalovanie-1939102944.html

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Игорю Стрелкову

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Игорю Стрелкову - РИА Новости, 10.04.2024

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Игорю Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 15 мая рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:47

2024-04-10T14:47

2024-04-10T14:51

происшествия

донецкая народная республика

александр молохов

московский городской суд

telegram

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 15 мая рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. "Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 15 мая, в 14.00", - рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Слушания проходили в закрытом режиме. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934378565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, донецкая народная республика, александр молохов, московский городской суд, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)