Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов
Минкультуры: из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМестный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге
Местный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Из Музея им. Т. Г. Шевченко, находящегося в зоне подтопления в Оренбургской области, вывезено 80 музейных предметов, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
"Из зоны подтопления в Оренбургской области вывезено 80 музейных предметов. Министерство культуры Российской Федерации контролирует ситуацию по эвакуации музейных ценностей из зоны подтопления в Оренбургской области. В зону подтопления попал Музей им. Т. Г. Шевченко, расположенный в микрорайоне Старый Город Орска", - написала глава ведомства.
Она отметила, что министерство культуры Оренбургской области оперативно сработало. "Еще до прихода большой воды все экспонаты и вся учетная документация из музея были вывезены. Всего 80 предметов. Также были эвакуированы предметы временного хранения, картины из выставочного зала", - добавила министр.
Любимова уточнила, что все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов.
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