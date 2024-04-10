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Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов - РИА Новости, 10.04.2024
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09:56 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/muzey-1939010424.html
Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов
Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов - РИА Новости, 10.04.2024
Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов
Из Музея им. Т. Г. Шевченко, находящегося в зоне подтопления в Оренбургской области, вывезено 80 музейных предметов, сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:56
2024-04-10T09:56
оренбургская область
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Из Музея им. Т. Г. Шевченко, находящегося в зоне подтопления в Оренбургской области, вывезено 80 музейных предметов, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале. "Из зоны подтопления в Оренбургской области вывезено 80 музейных предметов. Министерство культуры Российской Федерации контролирует ситуацию по эвакуации музейных ценностей из зоны подтопления в Оренбургской области. В зону подтопления попал Музей им. Т. Г. Шевченко, расположенный в микрорайоне Старый Город Орска", - написала глава ведомства. Она отметила, что министерство культуры Оренбургской области оперативно сработало. "Еще до прихода большой воды все экспонаты и вся учетная документация из музея были вывезены. Всего 80 предметов. Также были эвакуированы предметы временного хранения, картины из выставочного зала", - добавила министр. Любимова уточнила, что все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов.
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оренбургская область, россия, ольга любимова
Оренбургская область, Россия, Ольга Любимова
Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов

Минкультуры: из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМестный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге
Местный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Местный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Из Музея им. Т. Г. Шевченко, находящегося в зоне подтопления в Оренбургской области, вывезено 80 музейных предметов, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
"Из зоны подтопления в Оренбургской области вывезено 80 музейных предметов. Министерство культуры Российской Федерации контролирует ситуацию по эвакуации музейных ценностей из зоны подтопления в Оренбургской области. В зону подтопления попал Музей им. Т. Г. Шевченко, расположенный в микрорайоне Старый Город Орска", - написала глава ведомства.
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Она отметила, что министерство культуры Оренбургской области оперативно сработало. "Еще до прихода большой воды все экспонаты и вся учетная документация из музея были вывезены. Всего 80 предметов. Также были эвакуированы предметы временного хранения, картины из выставочного зала", - добавила министр.
Любимова уточнила, что все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов.
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Оренбургская областьРоссияОльга Любимова
 
 
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