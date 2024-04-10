https://ria.ru/20240410/muzey-1939010424.html

Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов

Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов - РИА Новости, 10.04.2024

Из зоны затопления в Оренбуржье вывезли 80 музейных предметов

Из Музея им. Т. Г. Шевченко, находящегося в зоне подтопления в Оренбургской области, вывезено 80 музейных предметов, сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:56

2024-04-10T09:56

2024-04-10T09:56

оренбургская область

россия

ольга любимова

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Из Музея им. Т. Г. Шевченко, находящегося в зоне подтопления в Оренбургской области, вывезено 80 музейных предметов, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале. "Из зоны подтопления в Оренбургской области вывезено 80 музейных предметов. Министерство культуры Российской Федерации контролирует ситуацию по эвакуации музейных ценностей из зоны подтопления в Оренбургской области. В зону подтопления попал Музей им. Т. Г. Шевченко, расположенный в микрорайоне Старый Город Орска", - написала глава ведомства. Она отметила, что министерство культуры Оренбургской области оперативно сработало. "Еще до прихода большой воды все экспонаты и вся учетная документация из музея были вывезены. Всего 80 предметов. Также были эвакуированы предметы временного хранения, картины из выставочного зала", - добавила министр. Любимова уточнила, что все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов.

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, россия, ольга любимова