https://ria.ru/20240410/marshenkulova-1939103976.html

Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма

Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма - РИА Новости, 10.04.2024

Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма

Автору Telegram-канала "Женская власть" Залине Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма, следствие намерено ходатайствовать о ее... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:53

2024-04-10T14:53

2024-04-10T15:25

происшествия

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Автору Telegram-канала "Женская власть" Залине Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма, следствие намерено ходатайствовать о ее аресте, сообщает московский главк СК РФ.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Маршенкулова стала фигуранткой дела по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за высказывания о гибели военкора Владлена Татарского, она, предположительно, скрывается в Германии."По данным следствия, не позднее 3 марта 2023 года Залина Маршенкулова разместила в публичном канале мессенджера Telegram ряд публикаций об оправдании терроризма. Следователями столичного СК ей заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что следствие будет просить ее ареста.В СК уточнили, что Маршенкуловой вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета), максимальная санкция которой - лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

https://ria.ru/20240328/miftakhov-1936463367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия