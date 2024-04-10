Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма
СК: Залине Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма
© Фото : страница Залины Маршенкуловой в соцсети Залина Маршенкулова
© Фото : страница Залины Маршенкуловой в соцсети
Залина Маршенкулова. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Автору Telegram-канала "Женская власть" Залине Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма, следствие намерено ходатайствовать о ее аресте, сообщает московский главк СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Маршенкулова стала фигуранткой дела по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за высказывания о гибели военкора Владлена Татарского, она, предположительно, скрывается в Германии.
"По данным следствия, не позднее 3 марта 2023 года Залина Маршенкулова разместила в публичном канале мессенджера Telegram ряд публикаций об оправдании терроризма. Следователями столичного СК ей заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следствие будет просить ее ареста.
В СК уточнили, что Маршенкуловой вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета), максимальная санкция которой - лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
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