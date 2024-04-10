Эксперт назвал план контрнаступления ВСУ классической схемой мошенничества
Эксперт Джаралла: план контрнаступления ВСУ является классическим мошенничеством
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Новый план контрнаступления Украины является классической схемой мошенничества, такое мнение высказал РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.
"Планов громадье — такое выражение вспоминается после прочтения таких заявлений. Перед нами классическая схема мошенничества со стороны руководителей Украины. Она проста: чтобы воровать — нужны деньги, чтобы деньги дали — нужны планы. Вот их и клепают во всех ведомствах на Украине", — сказал Джаралла агентству.
При этом, по его словам, когда деньги выделяются, немедленно начинают работать схемы по их разворовыванию.
"Настоящую угрозу руководители Украины видят в том, что их все чаще на Западе называют мошенниками. Вот они и стремятся схватиться хоть за соломинку придуманного наступления, лишь бы гроши дали. И самое страшное в этом, что так же безжалостно они отправят людей на смерть, лишь бы показать активность хозяевам. Деньги в обмен на человеческие жизни", — подчеркнул эксперт.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.