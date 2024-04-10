https://ria.ru/20240410/kontrnastuplenie-1938969069.html

Эксперт назвал план контрнаступления ВСУ классической схемой мошенничества

Эксперт назвал план контрнаступления ВСУ классической схемой мошенничества - РИА Новости, 10.04.2024

Эксперт назвал план контрнаступления ВСУ классической схемой мошенничества

Новый план контрнаступления Украины является классической схемой мошенничества, такое мнение высказал РИА Новости крымский политический эксперт Владимир... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T01:35

2024-04-10T01:35

2024-04-10T05:51

специальная военная операция на украине

владимир джаралла

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bild

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Новый план контрнаступления Украины является классической схемой мошенничества, такое мнение высказал РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Планов громадье — такое выражение вспоминается после прочтения таких заявлений. Перед нами классическая схема мошенничества со стороны руководителей Украины. Она проста: чтобы воровать — нужны деньги, чтобы деньги дали — нужны планы. Вот их и клепают во всех ведомствах на Украине", — сказал Джаралла агентству. При этом, по его словам, когда деньги выделяются, немедленно начинают работать схемы по их разворовыванию."Настоящую угрозу руководители Украины видят в том, что их все чаще на Западе называют мошенниками. Вот они и стремятся схватиться хоть за соломинку придуманного наступления, лишь бы гроши дали. И самое страшное в этом, что так же безжалостно они отправят людей на смерть, лишь бы показать активность хозяевам. Деньги в обмен на человеческие жизни", — подчеркнул эксперт. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240409/ssha-1938938322.html

https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938961474.html

https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html

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владимир джаралла, владимир путин, россия, украина, bild, вооруженные силы украины, сергей шойгу