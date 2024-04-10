ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие
ВСУ применили химическое оружие у Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР
© РИА Новости Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНР
Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНР
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.
Согласно заключению эксперта, которому направили образец, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре (вещество — М-15). Этот химикат вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.
Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали эти стеклянные колбы.
Широкий спектр химикатов
Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил в марте постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
«
"Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включённых в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США", — заявил он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.
Дипломат также рассказал, что Россия сообщила ОЗХО о планах Киева осуществить теракты против российских военных с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ.
Пресеченный теракт
В конце февраля ЦОС ФСБ сообщил, что силовики пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, который производится в США, задержаны трое граждан Украины.
По данному факту возбуждено дело по статье 355 УК РФ ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и статье 205 УК России ("Террористический акт").
Как рассказал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией Владимир Рогов, целями террористов были российские военные и губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, за покушение на российских военных террористам обещали 2 тысячи евро, на губернатора – 10 тысяч евро.
ВСУ применяли американские химбоеприпасы против российских войск
19 февраля, 12:57