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ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие - РИА Новости, 10.04.2024
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01:20 10.04.2024 (обновлено: 08:21 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/khimoruzhie-1938968780.html
ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие
ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие
Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T01:20
2024-04-10T08:21
россия
сша
киев
владимир тарабрин
владимир рогов
евгений балицкий
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.Согласно заключению эксперта, которому направили образец, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре (вещество — М-15). Этот химикат вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали эти стеклянные колбы.Широкий спектр химикатовКиевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил в марте постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.&quot;Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включённых в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США&quot;, — заявил он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.Дипломат также рассказал, что Россия сообщила ОЗХО о планах Киева осуществить теракты против российских военных с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ.Пресеченный терактВ конце февраля ЦОС ФСБ сообщил, что силовики пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, который производится в США, задержаны трое граждан Украины.По данному факту возбуждено дело по статье 355 УК РФ ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и статье 205 УК России ("Террористический акт").Как рассказал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией Владимир Рогов, целями террористов были российские военные и губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, за покушение на российских военных террористам обещали 2 тысячи евро, на губернатора – 10 тысяч евро.
https://ria.ru/20240222/khimiya-1929027605.html
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россия, сша, киев, владимир тарабрин, владимир рогов, евгений балицкий, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Киев, Владимир Тарабрин, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВСУ применили в районе Клещеевки химоружие

ВСУ применили химическое оружие у Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР

© РИА Новости Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНР
 Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
Кадр видеозаписи с неразорвавшейся стеклянной колбой с химическим веществом, которое ВСУ применили на Артемовском направлении в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.
Согласно заключению эксперта, которому направили образец, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре (вещество — М-15). Этот химикат вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.
Бойцы СВО рассказывают о применении ВСУ химических боеприпасов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали эти стеклянные колбы.

Широкий спектр химикатов

Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил в марте постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
«

"Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включённых в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США", — заявил он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

Дипломат также рассказал, что Россия сообщила ОЗХО о планах Киева осуществить теракты против российских военных с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ.
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19 февраля, 13:29

Пресеченный теракт

В конце февраля ЦОС ФСБ сообщил, что силовики пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, который производится в США, задержаны трое граждан Украины.
По данному факту возбуждено дело по статье 355 УК РФ ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и статье 205 УК России ("Террористический акт").
Как рассказал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией Владимир Рогов, целями террористов были российские военные и губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, за покушение на российских военных террористам обещали 2 тысячи евро, на губернатора – 10 тысяч евро.
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ВСУ применяли американские химбоеприпасы против российских войск
19 февраля, 12:57
 
РоссияСШАКиевВладимир ТарабринВладимир РоговЕвгений БалицкийОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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